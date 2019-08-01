منظمة الزراعة: أسعار الغذاء تتراجع في يوليوز

هسبريس - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" إن أسعار الأغذية تراجعت في يوليوز الماضي عبر العالم، للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.9 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدلة بالخفض بلغت 172.7 نقطة في يونيو.

كانت القراءة السابقة لشهر يونيو تبلغ 173 نقطة، بينما لم تحدث "الفاو "توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي، ومن المقرر الإعلان عن التقديرات التالية في الخامس من شتنبر القادم.