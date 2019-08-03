مشاريع طاقية تجمع المغاربة والصينيّين ببني ملال

هسبريس من الرباط

في إطار الاتفاقية التي وقعت بين كل من Platinum Power وCFEHC ، عن مجموعة CCCC الصينية، مطلع يوليوز الماضي في بكين، قام وفد من المجموعة بزيارة عمل انعقد على إثرها اجتماع بمقر وكالة الحوض الهيروليكي لأم الربيع ببني ملال.

وتمت زيارة مواقع المشاريع المتعلقة بشلال أحنصال، وهي "تيلوجويت أفال" و"ملول 1" و"ملول 2" و"تامجوت"، كما تم تنظيم ورشات عمل تقنية للتحضير لإطلاق مشروع تيلوجويت الذي تبلغ طاقته 30MW.

جدير بالذكر أن Platinum Power هي شركة مغربية متخصصة في تطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقات المتجددة، حيث تقوم حاليًا بتطوير برنامج محطات الطاقة الكهرومائية لحوالي 1000MW في كل من المغرب والكوت ديفوار والكاميرون.

وبخصوص شركة China First Highway Engineering (CFHEC) فهي شركة صينية تابعة للدولة رائدة في مجال البناء والهندسة ومتخصصة في تطوير المشاريع المرتبطة بقطاعي البنيات التحتية والطاقة، وقد اكتسبت شركة خبرة واسعة طورتها في مجالات تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية. كما أن الشركة تابعة لمجموعة CCCC ، الموجودة بالمغرب من خلال مشروع Tanger Tech.