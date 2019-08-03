جهود "أونسا" تشدد المراقبة على الأدوية البيطرية

هسبريس من الرباط

بعد حربه على النعناع والمجازر التي لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، دخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" في حرب جديدة على الأدوية البيطرية، حيث أوقفت مديرية المختبرات والمدخلات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مختلف الأنشطة الصيدلية البيطرية لشركة "Fedravet" بسبب بيعها للمضاد الحيوي "OXYTETRACYCLINE" في براميل من حمولة 50 كيلوغراما لأحد الأطباء البياطرة دون التوفر على رخصة للقيام بذلك.

وقد جرى الوقوف على هذا الخرق، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، في إطار عمليات المراقبة المفاجئة التي تقوم بها المصالح التابعة لـ"أونسا" داخل عيادات الأطباء البياطرة، حيث تم اكتشاف اقتناء أحد الأطباء البياطرة بمدينة القنيطرة لبراميل ضخمة تضم 50 كليوغراما من المضاد الحيوي من الشركة سالفة الذكر.

وفي الوقت الذي احتجت فيه الشركة على قرار "أونسا"، في بلاغ لها، وأكدت بأنها ستتجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، علمت هسبريس من مصادر في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن "أونسا" باشر مسطرة المتابعة في حق الشركة.

وتتوفر الشركة على رخصة لاستيراد هذا المضاد الحيوي، كمادة أولية، من أجل استخدامه في تحضير الأدوية البيطرية وليس بيعه؛ وهو الأمر الذي يشترط التوفر على رخصة لعرض المواد الصيدلية للبيع تمنح بمقتضى قرار مشترك لوزيري الفلاحة والصحة.