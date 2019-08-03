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كُتّاب وآراء
ارتفاع الواردات يُفاقم العجز التجاري للمغرب إلى 102 مليار درهم
تفاقم العجز التجاري للمغرب في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ليبلغ حوالي 102.4 مليار درهم، مقابل 97.7 مليار درهم في يونيو 2018، أي بارتفاع بلغ 4.9 في المائة.
ويحتسب العجز التجاري بناءً على الفرق بين قيمة صادرات وواردات البلد، وفي حالة المغرب تبلغ نسبة تغطية الصادرات للواردات 59.1 في المائة فقط.
ويُعزى هذا التفاقم إلى تسجيل ارتفاع في الواردات بـ9.1 مليارات درهم لتبلغ 250 مليار درهم نهاية يونيو 2019، مقابل 241 مليار درهم في يونيو 2018.
أما الصادرات فقد زادت بـ4.4 مليارات درهم فقط لتحقق 148 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم خلال السنة الماضية، حسب أرقام حديثة صدرت عن مكتب الصرف.
على مستوى الفاتورة الطاقية فقد بلغت 38.2 مليار درهم مقابل 38.6 مليار درهم في يونيو 2018 أي بانخفاض طفيف في حدود 0.7 في المائة ما يمثل 266 مليون درهم. وتمثل هذه الفاتورة الطاقية، التي تضم الطاقة الكهربائية والنفط والغاز، 15.3 في المائة من مجموعة واردات المغرب.
وتضم صادرات المغرب كلا من السيارات والفوسفاط والمنتجات الغذائية، وتحتل السيارات المرتبة الأولى بحوالي 40.4 مليار درهم نهاية يونيو بارتفاع طفيف ناهز 679 مليون درهم، ويشكل هذا القطاع 27.3 في المائة من مجموع صادرات المملكة.
وكان الفوسفاط، قبل سنوات، يحتل المرتبة الأولى في صادرات المغرب، قبل أن يحقق قطاع السيارات ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الاستثمارات الأجنبية في مصانع لإنتاج السيارات تابعة لمجموعتي رونو وبوجو الفرنسيتين.
وحققت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في متم يونيو 25.2 مليار درهم، بزيادة في حدود 269 مليون درهم. أما قطاع الطائرات فقد سجل قيمة صادرات في حدود 7.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 856 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أما قطاع الفلاحة فبلغت صادراته 34.4 مليار درهم بزيادة ناهزت 2.1 مليار درهم.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن التحويلات النقدية لمغاربة الخارج عرفت انخفاضاً بـ896 مليون درهم، لتبلغ 30.9 مليار درهم متم يونيو الماضي، أي بانخفاض في حدود 2.8 في المائة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الأخرى منحى منخفضاً، حيث سجلت 8.2 مليارات درهم مقابل 10.3 مليارات درهم في يونيو 2018، أي بانخفاض بلغ ملياريْ درهم، أي ما يمثل ناقص 19,.6 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
و لذلك يبيعون الدرهم للجالية غاليا
التبادل الحر يكون بين اقتصاديات تنافسية و ليس بين اقتصاد إنتاجي عملاق و آخر استهلاكي قزم. سوبر ماركت مع حانوت
Les salaires en baisse, le chômage en hausse, grèves ...
le MAROC est aujourd’hui au plus mal et les indicateurs économiques n’en finissent plus de virer au noir : la production s’est effondrée , la majorité de la population se retrouvent au chômage, des milliers de personnes passeraient tous les jours sous le seuil de pauvreté. Le pays est au bord de la banqueroute. La dette publique atteint 970 milliards de dollars et ne cesse d’augmenter, gonflée par des taux d’intérêt trop élevés. Son remboursement devient un véritable casse-tête
Par contre, la classe riche au maroc devient plus riche
VIVE LE roi
من المسؤول عن الجمارك ؟؟
تتبعوا رجال وزارة المالية فإنهم يغتنون بسرعة البرق ويعتبرون "جواسيس" اقتصاديين ويبرمون الصفقات خارج أسوار الإدارات....موانيء والمنافذ البرية (لاسيما الكركرات) وميناء الدار البيضاء وطنجة ...حيث الفساد يضرب اطنابه ....موظفين ومسؤولين لاحس وطني لديهم بقدر ما يهمهم إبرام الصفقات والتغاضي عن "الواردات " والتلاعب بالفواتير.....
162طن من الاتواب بقيمة ملايير الدراهم تم "حجزها" بسبب اختلاف بين الموردين ورجال الجمارك على مبلغ العمولات /الرشاوي....
هذه الأطنان تكفي لإغلاق معامل النسيج وتشريد آلاف العمال وضياع ضرائب ومداخل الدولة ...هذا نموذج صغير فقط....
وزارة الخنانشة...