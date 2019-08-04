مغربي على رأس الفرع الإفريقي لـ"معهد الادخار"

كريم البطيوي

عين المغربي رضوان نجم الدين، رئيس "البريد بنك"، على رأس المجموعة الإفريقية للمعهد العالمي لصناديق الادخار، المعروفة اختصارا بـــ"WSBI".

ونوه المعهد العالمي لمصارف الادخار، في بيان صادر عنه، بجهود رضوان نجم الدين، مشيرا إلى أن تجربة تأسيس ونجاح "البريد بنك" كمؤسسة بنكية "تستحق الإشادة لكونها مثال يحتذى به بالنسبة للمؤسسات الإفريقية التي تشتغل في هذا المجال".

وبهذا التعيين تصبح مؤسسة "البريد بنك" رئيسا تنفيذيا للفرع الإقليمي الإفريقي للمعهد العالمي لمصارف الادخار، الذي يضم 36 مؤسسة بنكية تنتمي إلى 22 دولة إفريقية بعدد زبناء يناهز 41 مليونا، وبحجم أصول يبلغ 53 مليار دولار، حسب إحصائيات 2016 الواردة في الموقع الرسمي للمعهد، علما أن الرئاسة التنفيذية لـ"البريد بنك" جاءت خلفا لـ"بريد تانزانيا".

يذكر أن المعهد العالمي لمصارف الادخار "WSBI" كان قد تأسس سنة 1924، ويركز نشاطه على القضايا ذات الأهمية العالمية التي تؤثر على الصناعة المصرفية. كما أن المجموعة تدعم أهداف مجموعة العشرين في تحقيق نمو مستدام وشامل ومتوازن، وخلق فرص عمل على مستوى العالم، سواء في البلدان الصناعية أو البلدان الأقل نمواً.