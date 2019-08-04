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الرئيسية | مال وأعمال | قريبا .. حقول الفراولة الإسبانية تستقبل 20 ألف عاملة مغربية

قريبا .. حقول الفراولة الإسبانية تستقبل 20 ألف عاملة مغربية

قريبا .. حقول الفراولة الإسبانية تستقبل 20 ألف عاملة مغربية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 04 غشت 2019 - 20:00

جدولة زمنية جديدة لاستقبال وفود العاملات المغربيات للعمل في حقول الفراولة بالجارة الإسبانية، بحيث لم تؤثر الفضائح المتعددة التي تفجّرت في الآونة الأخيرة على العدد الإجمالي المطلوب للاشتغال في المزارع الإسبانية بإقليم "هويلفا" خلال موسم المقبل؛ إذ قدرت وسائل إعلام إسبانية عدد "عاملات الفراولة" في الدفعة المقبلة بـ 19179؛ أي بزيادة قدرها ألف عاملة بالمقارنة مع الموسم المنصرم.

الصحيفة المحلية "هويلفا أنفورماسيون" أوردت أن الدفعة المقبلة ستكون مماثلة للدفعة الحالية التي أشرفت على انتقائها وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي بإسبانيا، باستثناء الزيادة الطفيفة التي همّت ألف عاملة أخرى لمواكبة تزايد طلبات أصحاب المزارع، موضحة أن القطاع يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.

وقد جرى استدعاء ما يناهز 11500 عاملة سبق لهن الاشتغال في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني خلال الدفعات السابقة، إلى جانب انتقاء 7500 عاملة جديدة عبر مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى الارتفاع الكبير لعدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلفا" للعمل في حقول الفراولة، موردة أنه انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019.

تبعا لذلك، قُسّمت الدفعة الحالية من عاملات الفراولة إلى أربع مجموعات؛ الأولى سوف تصل إلى المزارع الإسبانية في منتصف دجنبر المقبل، وتتكون من النساء المغربيات التي سبق لهن الاشتغال في الحقول الإسبانية خلال السنوات الماضية، والثانية ستشرع في عملها في منتصف يناير القادم، والثالثة في بداية فبراير، وذلك باعتماد الخصائص نفسها التي تنطبق على المجموعة الأولى.

بينما يُرتقب أن تصل المجموعة الرابعة، بخصوص موسم 2019-2020، إلى المزارع الإسبانية بدءا من مارس المقبل، وتتضمن جزءا من عاملات المواسم المنصرمة، وعاملات تم انتقاؤهن لأول مرة هذه السنة.

وبالرغم من وعود "حكومة العثماني" بتحسين ظروف عمل المزارعات المغربيات في الحقول الإسبانية، فإن بعض عاملات الدفعة الحالية، اللائي يقدر عددهن الإجمالي بنحو عشرين ألفا، اشتكين من تكرار الاعتداءات الجنسية والابتزاز من جديد خلال مزاولة عملهن، بل إن الأمر وصل إلى درجة إجبارهن على الإفطار في شهر رمضان من قبل أصحاب المزارع.

وكشف موقع "la mar de onuba" الإسباني عن معطيات صادمة بخصوص الفضيحة التي سبق أن خلقت جدلا كبيرا، حيث تقدمت ثلاث نساء مغربيات بشكاية إلى القضاء الإسباني، يتحدثن فيها عن خروقات من طرف أرباب المزارع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن الاتفاق الجماعي المشترك، منها مصادرة جوازات سفرهن، وعدم توصلهن بأجورهن في الوقت المناسب، ومضاعفة ساعات العمل بشكل غير قانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - غير دايز الأحد 04 غشت 2019 - 20:18
قبح الله الفقر و الطمع و الله غالب بنادم فهاد البلاد ما عندو قيمة...هادي وحدة من الانجازات ديال 20 سنة
نفس الفيلم تايتعاود
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35
2 - مغربي في المهجر الأحد 04 غشت 2019 - 20:29
بنادم ما عندو لا غيرة ولا كرامة يرسلوهم بالألاف للعمل في حقول الغرولة عند الاسبان بدل أن يحفظوا لهم شرفهم ودم وحههم بدل أن يجدوا لهم عمل في بلدهم بالله عليكم شفتم دولة حقيرة بهدا الشكل
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33
3 - Ziryab الأحد 04 غشت 2019 - 20:29
رغم قضائح الإعتداء الجنسي و المضايقات و التحرش و ظروف العمل الصعبة التي تستمر لساعات إضافية أكثر من الوقت القانوني، لا زال المغرب يصر على إرسال نسائه للإشتغال دون أن يكترث لأوضاعهن. هذه هي التنمية البشرية الموعودة.
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21
4 - مولاة لحريرة الأحد 04 غشت 2019 - 20:30
كيتهلاو فحوتهم ويستغلو حوتنا. كيتهلاو فعيالاتهم ويستغلونا احنا. عيالاتهم يمشيو يشطحو زومبا ويديرو ليوغا. وحنا نخدمو حتا نعياو ويعواج لينا ضهر وراجل يتجوج عليك بوحدة صغيرة ومزيانة قارية وفنانة هاكداك حب هو.
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15
5 - مواطنة الأحد 04 غشت 2019 - 20:41
واش مسمعتوش العاملات اللي قبلكم كيتعرضو للعنف والاغتصاب بالله عليكن علاش غديات أنا مكنشمت فحد وآلله إلا كنهضر بحرقة
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5
6 - أناروز الأحد 04 غشت 2019 - 20:42
إين هي الجمعيات المرتزقة التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة !!! نريد أن نسمع رأيها في هذا الإستغلال الموسمي للنساء المغربيات الذي يصل إلى حد التحرش من طرف المشغلين ذون حسيب أو رقيب لماذا هذه الإهانة للمرآة المغربية أينكم الأن يا جمعيات نشر الإنحلال الخلقي والعري بالمغرب
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5
7 - Saddoum الأحد 04 غشت 2019 - 20:47
انه من المؤسف جداً ان تصادق الحكومة على إرسال نساء وبنات المغرب الى اسبانيا للعمل في ظروف حرجة وصعبة و الدليل هو ما سبق من المضايقات التي تعرضت لها العاملات فيما قبل بنفس البلد اسبانيا و التي خلفت ضجة و استياءا كبيرا في أواسط الشعب المغربي و تبقى لالة الحكومة تتفرج مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا ام انه ما يهمها هو دخول العملة الأجنبية فقط و ان تضيف الى مذكراتها الفارغة انها أبرمت صفقة مع اسبانيا للتخلص و امتصاص جزء من اليد العاملة الرخيصة دون اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير التي من شانها حماية كرامة وعرض العاملات المهاجرات
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3
8 - KIM الأحد 04 غشت 2019 - 20:49
كيف يعقل ان يرسل المغرب نساء للعمل عند الاجانب
ويترك الرجال في البيوت؟ ولكن اين بوشيخي ليدلو بدلوه..
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7
9 - هنا ولهيه الأحد 04 غشت 2019 - 20:52
في حقول النعناع والخضر في المغرب تشتغل النساء 10 ساعات مقابل 50 درهم +السب والاغتصاب ولم نسمع لاجمعيات نطقت ولا نقابات تحركت .ويتحدثون عن العاملات في اسبانيا حيث القانون والحقوق وملايين المغاربة والافارقة يحلمون بالهجرة هناك
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-2
10 - مغربي حر الأحد 04 غشت 2019 - 21:01
واش الراجل اللي كيصيفط مرتوا تخدم فهادشي راجل ؟ ومنين كيتعداو عليها يخرج ينبح ...علاش الاسبانيات مايخدموش راسوم فهادشي ؟ علاش زعما المغربيات ... ؟ حيت المغربي معندو قيمة كيجيبوه غير للاعمال الشاقة فأروربا الحاصول البلاد مشات والمشكل راه غير الرجال المغاربة اللي كيتعداو عليهوم ولد بلادها وكيدير هادشي
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5
11 - امين الأحد 04 غشت 2019 - 21:06
لماذا النساء وليس الرجال ؟
الا يوجد بطالة عند الرجال ؟
الشمس لا تغطى بالغربال !
قالك الله يكثر من حسادنا !
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4
12 - عابر السبيل الأحد 04 غشت 2019 - 21:09
الذل لمن يرسل ابنته أو زوجته لمثل هذا العمل
اللهم قطران بلادي ولا عسل بلاد الروميين
آلاف الاعتداءات قرأناها عنهن ولا زال الإقبال على عاملات المغرب وكان شيء لم يقع
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2
13 - محمد المغربي الأحد 04 غشت 2019 - 21:10
اليد العاملة الرخيصة والقيمة المتدنية التي يضع فيها حكام البلد المراة المغربية عموما...لاشئ يهمهم لا انتهاك اعراض ولا استغلال نساء..الاهم ان يعطيونا الراحة والافضل ان ياتوا بالعملة الصعبة " الدوفيس"..قبح الله الفقر..قبح الله الظلم...وامعتصماه !!!
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2
14 - Hassan Sima الأحد 04 غشت 2019 - 21:10
لم يجبرهـم أحد على الذهـاب بل هـم في گامل قواهـم العقلية هـم يسعون وراء مبلغ مهـم أقسم لگم لو أطاهـم أحد 3000 dhs هـنا في المغرب فلن يقبلن بهـا
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15 - ملاحظة الأحد 04 غشت 2019 - 21:14
اسبانيا تعرف بان خرجات بعض العاملات مجرد تمثيليات
صوروا او سجلوا التحرشات حتى نثق بكن فلو كان شرطي او دركي مغربي ستصورنه باللايف و تفترين عليه
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