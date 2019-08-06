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كُتّاب وآراء
مجموعة مصرفية بريطانية تلغي 4 آلاف وظيفة
أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني الذي لا يزال تحت صدمة استقالة رئيسه التنفيذي جون فلينت، الإثنين، إنه سيلغي نحو 4 آلاف وظيفة ضمن إعادة هيكلة جديدة.
وفي وقت سابق أعلنت المجموعة أنّ رئيسها التنفيذي جون فلينت قدّم استقالته إذ تواجه فيه المجموعة "بيئة عالمية معقّدة ومتطلّبة على نحو متزايد".
وقال المصرف في بيان إنّ فلينت "وعلى الرّغم من أنّه لن يقوم بعد اليوم بواجباته اليومية، إلا أنّه سيبقى متاحاً لمساعدة أتش أس بي سي في عملية الانتقال".
وأضاف البيان أنّ نويل كوين، رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في "أتش أس بي سي" سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة إلى حين تعيين خلف لفلينت.
من جهة ثانية أعلنت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة أنّ أرباحها قبل الضرائب ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15,8% لتصل إلى 12,4 مليار دولار.