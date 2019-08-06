حاكم سبتة: تجارة الحدود تصبّ في صالح المغرب

هسبريس من الرباط

اعتبر خوان خيسوس بيباس، حاكم مدينة سبتة، أن المغرب هو المستفيد من التجارة التي تتم عبر الحدود بين المدينة الخاضعة للاحتلال الإسباني والمملكة.

وشدد حاكم المدينة على أن التجارة التي تجري عبر الحدود "تصب أكثر" في صالح المغرب، على اعتبار أن سبتة ومليلة تحظيان بـ"دعم" الدولة الإسبانية.

وقد أثارت تصريحات بيباس الكثير من ردود الفعل لدى سكان المناطق المجاورة لسبتة، حيث اعتبروا أن المغرب يقوم بإنعاش الاقتصاد الإسباني بالسلع التي يتم شراؤها وإخراجها من سبتة، في الوقت الذي لا يستفيد هو منها لأنها تهرب ولا تخضع لرسوم جمركية.