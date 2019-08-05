مطار المسيرة ـ أكادير يحتلّ الرتبة الثالثة وطنيا

هسبريس من الرباط

كشف المكتب الوطني للمطارات عن ارتفاع عدد المسافرين، الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال شهر يونيو 2019؛ وهو ما مجموعه 162 ألفا و 25 مسافرا.

وأورد المكتب أن الفترة نفسها من السنة الماضية عرفت استقبال المطار ذاته لـ145 ألفا و173 مسافرا، مسجلا بذلك ارتفاعا بمعدل 11.61 في المائة.

وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية في يونيو الماضي، يمثلون نسبة 7.74 في المائة، من مجموع المسافرين الذين عبروا من مختلف المطارات المغربية، والبالغ عددهم مليونان و93 ألفا و323 مسافرا.

وأشار المكتب إلى أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير من حركة الطيران بلغت نسبة 7.35 في المائة، من مجموع 17 ألفا و 774 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في يونيو من السنة الجارية.

يذكر أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر يونيو 2019، وراء كل من مطار المنارة ـ مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 513 ألفا و539 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 877 ألفا و655 مسافرا.