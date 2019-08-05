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الرئيسية | مال وأعمال | آلاف السياح اليابانيين يتدفقون على الراشيدية‎

آلاف السياح اليابانيين يتدفقون على الراشيدية‎

آلاف السياح اليابانيين يتدفقون على الراشيدية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 غشت 2019 - 19:03

قالت مندوبية السياحة بالراشيدية إن السياح اليابانيين من أكثر المقبلين على وجهة الرشيدية؛ فقد بلغ عددهم، مع نهاية ماي الماضي، 8 آلاف و120 سائحا، مقابل 5 آلاف و587 سائحا في سنة 2018، أي بزيادة بنحو 45 في المائة.

ويأتي الإسبان، في المرتبة الثانية، وفق المصدر ذاته، بنحو 7 آلاف و81 سائحا، مقابل 4 آلاف و460 سائحا خلال السنة الماضية (زائد 59 في المائة)؛ في حين احتل الفرنسيون المرتبة الثالثة، بنحو 5 آلاف و179 سائحا (زائد 21 في المائة).

أوردت مندوبية السياحة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى إقليم الرشيدية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، إلى 37 في المائة.

وقد جرى، وفق المندوبية، تسجيل ما مجموعه 61 ألفا و487 سائحا في الفنادق المصنفة بإقليم الرشيدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 45 ألفا و99 سائحا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بنحو 37 في المائة.

عدد السياح غير المقيمين، يقول المصدر نفسه، ارتفع بنسبة 45 في المائة؛ فقد انتقل خلال الفترة بين يناير وماي 2018 من 33 ألفا و583 سائحا إلى 48 ألفا و588 سائحا خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.

وارتفع عدد السياح المقيمين بنسبة 13 في المائة، حيث انتقل من 11 ألفا و446 سائحا بين يناير وماي من السنة الماضية إلى 12 ألفا و899 سائحا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وفيما يتعلق بليالي المبيت، فقد بلغ عددها 81 ألفا و452 ليلة مبيت خلال الفترة من يناير إلى ماي 2019، مقابل 58 ألفا و815 ليلة مبيت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة.

ووصل متوسط مدة إقامة السياح الذين يزورون الرشيدية إلى يومين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل يوم واحد في الفترة نفسها من سنة 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصحح الاثنين 05 غشت 2019 - 19:14
يجب تسمية الأشياء بمسمياتها.هؤلاء السواح لا يزورون الرشدية بل مدينة ارفود ومرزوكة.لان ارفود هي الوحيدة التي تتوفر على فنادق مصنفة وعلى مؤهلات طبيعية كالكثبان الرملية الساحرة والواحات الخلابة.تدكر الرشيدية فقط لانها العمالة وبها رئاسة الجهة.هدا للتنوير
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9
2 - متابع الاثنين 05 غشت 2019 - 19:35
شي بلان هدا انه الغزو الياباني
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-5
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