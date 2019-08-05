آلاف السياح اليابانيين يتدفقون على الراشيدية‎

هسبريس من الرباط

قالت مندوبية السياحة بالراشيدية إن السياح اليابانيين من أكثر المقبلين على وجهة الرشيدية؛ فقد بلغ عددهم، مع نهاية ماي الماضي، 8 آلاف و120 سائحا، مقابل 5 آلاف و587 سائحا في سنة 2018، أي بزيادة بنحو 45 في المائة.

ويأتي الإسبان، في المرتبة الثانية، وفق المصدر ذاته، بنحو 7 آلاف و81 سائحا، مقابل 4 آلاف و460 سائحا خلال السنة الماضية (زائد 59 في المائة)؛ في حين احتل الفرنسيون المرتبة الثالثة، بنحو 5 آلاف و179 سائحا (زائد 21 في المائة).

أوردت مندوبية السياحة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى إقليم الرشيدية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، إلى 37 في المائة.

وقد جرى، وفق المندوبية، تسجيل ما مجموعه 61 ألفا و487 سائحا في الفنادق المصنفة بإقليم الرشيدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 45 ألفا و99 سائحا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بنحو 37 في المائة.

عدد السياح غير المقيمين، يقول المصدر نفسه، ارتفع بنسبة 45 في المائة؛ فقد انتقل خلال الفترة بين يناير وماي 2018 من 33 ألفا و583 سائحا إلى 48 ألفا و588 سائحا خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.

وارتفع عدد السياح المقيمين بنسبة 13 في المائة، حيث انتقل من 11 ألفا و446 سائحا بين يناير وماي من السنة الماضية إلى 12 ألفا و899 سائحا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وفيما يتعلق بليالي المبيت، فقد بلغ عددها 81 ألفا و452 ليلة مبيت خلال الفترة من يناير إلى ماي 2019، مقابل 58 ألفا و815 ليلة مبيت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة.

ووصل متوسط مدة إقامة السياح الذين يزورون الرشيدية إلى يومين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل يوم واحد في الفترة نفسها من سنة 2018.