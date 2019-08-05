تعيين مدير إقليمي جديد للبنك الدولي بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلن البنك الدولي تعيين جيسكو هنتشِل مديراً إقليمياً جديداً لدائرة المغرب العربي ومالطا بمكتب البنك في العاصمة الرباط، ليباشر مهامه الجديدة اعتباراً من فاتح غشت 2019.

وقال بلاغ للبنك الدولي، الاثنين، إن هنتشِل خلف ماري فرانسواز ماري نيلي، التي أتمت ولايتها في الآونة الأخيرة.

وقد جاء تعيين هنتشِل بعد خمس سنوات قضاها في الأرجنتين، حيث تولى منصب المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

وأشار البنك الدولي إلى أن المدير الإقليمي الجديد سيُركز على "إدارة الحوار والشراكة مع السلطات والأطراف المعنية الرئيسية وشركاء التنمية في الجزائر وليبيا ومالطا والمغرب وتونس، وتعبئة الموارد اللازمة لتلك البلدان الخمسة لتحقيق الأولويات الإنمائية في كل منها، وسيشمل هذا تنسيق برامج البنك الدولي لبلوغ هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك".

وقال جيسكو هنتشِل في تصريح نقله البلاغ: "إنه لشرف لي أن أعمل في دائرة المغرب العربي ومالطا. إن البنك الدولي يرتبط بالمنطقة بشراكة قائمة منذ وقت طويل. وبالتعاون مع زملائي في المكاتب القُطرية للبنك، ومختلف إداراته، أتطلع إلى توطيد شراكتنا لمساعدة المنطقة على تسخير إمكانياتها الهائلة وتعزيز النمو المستدام الشامل للجميع".

والتحق هنتشِل، وهو مواطن ألماني، بالعمل في البنك الدولي عام 1992، وطوال مسيرته المهنية، تخصَّص في قضايا الحد من الفقر والتنمية البشرية، وكذلك المالية العامة. وتولَّى مناصب مختلفة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى. وكان أحد المؤلفين الرئيسيين لمطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2013" التي ركَّزت على الوظائف، وعمل مديرا لقطاع التنمية البشرية في جنوب آسيا.

وهنتشِل خبير اقتصادي حاصل على شهادة الدكتوراه في التجارة الدولية والتنمية والاقتصاد القياسي من جامعة كونستانز بألمانيا، وحاصل أيضاً على شهادة الماجستير في السياسات العلمية والتخطيط في البلدان النامية من كلية الاقتصاد في لندن (المملكة المتحدة)، وشهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ويسكونسن ماديسون (الولايات المتحدة).