الفرنسيون والإنجليز والألمان يتصدرون زوار أكادير

هسبريس من الرباط

سجل ارتفاع في عدد الوافدين على مختلف وحدات الإيواء السياحي المصنفة في أكادير من السوق الفرنسية، وذلك بمعدل 40.62 في المائة، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين حلوا بمدينة الانبعاث في الشهر السادس من العام الجاري 16 ألف 600 سائح، مقابل 11 ألف و 805 من السياح في يونيو 2018.

وحسب أرقام المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، فقد ارتفع عدد السياح الألمان القاصدين "عاصمة سوس" في يونيو المنصرم، حيث سجلت انتعاشة طفيفة بلغ معدلها 1.65 في المائة مقارنة مع شهر يونيو 2018، لينتقل عدد الوافدين من مختلف المقاطعات الالمانية إلى 10 آلاف و 846 سائحا، بينما بلغ عددهم 10 آلاف و 670 سائحا في يونيو 2018.

كما سجل تحسن في عدد السياح الوافدين على أكادير من السوق الإنجليزية، بمجموع 9 آلاف و 572 سائحا في يونيو الماضي، مقابل 8 آلاف و 916 سائحا في الشهر السادس من سنة 2018، بارتفاع بلغ 7.36 في المائة).

وقد سجل عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر يونيو 2019 ارتفاعا بمعدل 25.39 في المائة، حيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 97 ألف و 784 سائحا، بينما بلغ عددهم في الفترة نفسها من السنة الماضية 77 ألف و 648 سائحا.

وسجلت السياحة بالمنطقة تحسنا بمعدل 61.93 في المائة، حيث بلغ عدد الوافدين على أكادير من مختلف المدن المغربية 36 ألف و62 سائحا في يونيو الماضي، مقابل 22 ألف و 270 سائحا في الفترة نفسها من سنة 2018.

وجاءت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم في مقدمة وحدات الإيواء السياحي بأكادير التي استقبلت العدد الأكبر من السياح خلال شهر يونيو 2019 بمجموع 28 ألف و 442 سائحا، متبوعة في الصف الثاني بالنوادي السياحية التي استقبلت 20 ألف و 86 سائحا، ثم الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم في الرتبة الثالثة حيث استقبلت 19 ألف و996 سائحا وسائحة.

وسجل معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهر يونيو الماضي تحسنا بمعدل 12.14 في المائة، حيث ارتفع متوسط الملء إلى 54.85 في المائة.