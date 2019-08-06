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كُتّاب وآراء
"صندوق التقاعد" يرفع قيمة التعويضات العائلية
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف المعاشات، استثنائيا، يوم 19 غشت 2019، وذلك بسبب تزامن العطلة الرسمية يومي 20 و21 غشت الجاري.
كما أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ صحافي، أنه سيطبق الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية لأكثر من 196000 مستفيدا، ابتداء من شهر يوليوز 2019، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.19.461 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 2019.
وكانت الحكومة صادقت على تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.