24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)

  2. جامعية مغربية: هل اللغة العربية هي سبب فشل المنظومة التعليمية؟ ‎ (5.00)

  3. علامات تشوير في أكادير بحرف "تيفيناغ" تجلب ارتياح نشطاء أمازيغ (5.00)

  4. نقابة تدعو إلى حماية مستخدمي المقاهي والمطاعم (5.00)

  5. تأخر صرف التعويضات العائلية يجرّ غضبا على حكومة العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تأخر صرف التعويضات العائلية يجرّ غضبا على حكومة العثماني

تأخر صرف التعويضات العائلية يجرّ غضبا على حكومة العثماني

تأخر صرف التعويضات العائلية يجرّ غضبا على حكومة العثماني
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:00

تفاجأ آلاف المغاربة من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التأخر الحاصل في صرف التعويضات العائلية، التي صادقت عليها حكومة سعد الدين العثماني في اتفاقها مع المركزيات النقابية.

واستغرب العديد من المواطنين من عدم توصلهم بالزيادة التي أقرتها الحكومة، والمتمثلة في زيادة مقدرة بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما إلى 1000 درهم.

وحمل المواطنون الغاضبون المسؤولية للحكومة، التي صادقت خلال يونيو الماضي على مراسيم خاصة بتطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف، الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدين أنها ملزمة بتفعيل الاتفاق ونشر المراسيم الخاصة بهذه الزيادات.

وصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أشغاله في شهر يوليوز الماضي، على مجموعة من التغييرات فيما يخص التعويضات العاىلية والتأمين الإجباري عن المرض، حيث قرر الرفع من هذه التعويضات التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، لتنتقل بذلك هذه الأخيرة من مائتي درهم إلى 300 درهم.

ولفت المجلس الإداري للصندوق إلى أن تفعيل هذه الزيادة سيتم بعد نشر المرسوم المتعلق بها، وهو الأمر الذي يطالب المغاربة المنخرطون بالصندوق الحكومة بتفعيله والإسراع به.

إلى ذلك، تمت الموافقة خلال المجلس الإداري على تغييرات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والتي شملت رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاء من نسبة 70% إلى 80%، وكذا رفع التعويض عن الأجهزة الطبية إلى نسبة 100 %، ورفع التعويض عن الأدوية الجنيسة إلى نسبة 90 %، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وكانت الحكومة قد صادقت، في مجلسها الحكومي بيونيو الماضي، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد العثماني حرص حكومته على "مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مواطن مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:19
هل هذه التعويضات تشمل القطاع العام فقط او الخاص كذلك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - تونفيت الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:21
مكاين والو تيدرو لنا المقولة الامازيغية الشهيرة ( اوثاتن غيف واليم اد تون تمزين) ضربوهم بالتبن انساو الشعير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - miloud الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:31
عوض ذالك نرجوا مراجعة TVA خصوصا المفرضة على المواد استهلاكية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ادريس الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:35
لون ان الزيادة تتعلق باستخلاصها من راتب الموظفين لطبقت فورا وحالا ولتو لكن ماذام الامر يتعلق بجنيهات تظاف لصالح المواطن فسنرى التسويف والتماطل لكن الاقتطاع يطبق فورا المختصر المفيد هو ان البلد اصبح غابة بكل معنى ومن راى تلك الطفلة تحترق في منزلها في منظر مرعب يدمي القلب فوالله لو ان الحكومة لها ذرة ايمان لاستقالت كلها منظر ابكا كل اصحاب الضمير الحي فاللهم تقبلها واجعلها صدقة لوالديها فلو ان الحكومة صرفت لاطفالنا كل نقود العالم ما كفرت عن ذنبها في حق اطفالنا في البوادي والمذن الذين يطالهم حيف كبير الله الله على كل ظالم في هذا البلد وحسابنا معكم عند الله وغصة الطفلة المحروقة في النافذة ابكتنا كثيرا فلا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - محمد المربع الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:35
حكومة العثماني حكومة تضحك الشعب،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - متقاعد مقهور الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:35
اودي خولاصت الكلام هو الله يخد الحق. فلي كان اسباب واللي راه يحتقر اخوانه الضعفاء
واس المتقاعد انتاع الضمان الاجتماعي الراتب انتاعو 1000dh
ماشملاتو لا زيادة ولا هم يحزنون ولو سنتيم من هاد الحوار المشؤوم في عهد هاده المحكومة الىتي تفننت في اضعاف الابرياء واحتقارهم والتنكيل بهم واحتا في اخر الشهر الموضفون اصحاب المانضة اسمينة اتخلصو 26 جويليا واحنا اصحاب 1000 درهم احتا 1 مارس
اليس هادا بمنكر
عند الله الملتقى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - فقير الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:35
شتي حنا واخا كانت او ما كانت هذه الزيادة مافيدينا والو .راه غير شافو فينا وجه الله اما ما عندنا مانسوكرو .اش تحتج .تمشي الحبس. شعب مكلخ.جبان ومغلوب علي امره.ويستاهل كثر من هاد شي لي فيه دابا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:39
الى مواطن مغربي. منحة ااطفال تشمل جميع القطاعات عامة و خاصة و غاابية الموظفين توصلوا بالزيادة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - محمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:40
التعويضات عن الأبناء واحنا الزيادة باقي مخدينهاش من الأصل ونزيكم نساو المؤسسات العمومية حتى في الحوار الاجتماعي في الزيادة الحصول السكت أحسن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - said الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:40
غير كضحكو على الشعب عيتونا بالهضرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ibrahim الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:40
زد عن هذا الخبر الجميل ان سعر البرميل كان في حدود 60 الى 65 دولار وكان سعر البنزين في حدود 10,00 دراهم الى 10,30 دراهم ولما صعد سعر البرميل الى 74 دولار اصبح سعر البنزين11،50 أما اليوم فسعر البرميل في حدود 58 دولار وسعر البنزين اصبح 11,50 والحكومة دايرة ميكة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مغربي محمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:41
والمتقاعدون هل هم مغاربة ام انهم مهملون او انهم خارج الاطار بمعني hor echelleبربك الم تستحيي يا العتماني 40000الف ريال اجرة في هذا الزمان تكفي لسد الغرض حرام ثم حرام ولكن الله فوق كل مخلوق ولم يبقي لك سوي القليل وترحل كما الذين سبقوك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - nomade الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:43
لا يجوز أن نستغرب من حكومة المتأسلمين. فقد اعتدنا سلوكها التفقيري المقصود، وألفنا اجتهادها الدؤوب في قهر المواطنين البسطاء، وحرصها الشديد على الإسراع في الإقتطاعات وفي التماطل حين يتعلق الأمر بدريهمات ما يسمى الزيادة. اللوم كله على من غرر بهم وصوتوا على جماعة من الوصوليين الجهلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - wac الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:53
انا من جهة نظري
حكومة فاشلة . ماكين زيادة لا في الاجور ولا فلوس دراري غير كي ضحكو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - محمد أمين الأربعاء 07 غشت 2019 - 15:55
كيكدب علي ناس ولكن يكدبون علي أنفسهم وهم لا يشعرون باش تعرف كرشهم فيها لعجين وتدبحون الشعب وتمشو في جنازته بحال غدي اجبدها من جيبهم تفرتيت ديال شعب كرجع لشعب أما الفلوس صحاح في بنوك في الخارج الله يخد فيكم الحق انشاء الله ستحاسبون أمام الله مند 2011 وحنا عايشين في الكحط وعلى اعصابنا وكترت المشاكل في المغرب لا حسيب ولا رقيب انشرها هسبريس وشكر خاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - لا نلوم الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:02
لا نلوم العثماني ، يكفينا أنه بدأ ينطق ،
فهو يتكلم ويدعو المغاربة إلى الإفتخار،
* غير بلاتي على عويناتي ، أيامكم إقتربت من نهايتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - إبن بطوطة الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:04
هذ غير 100درهم زيادة. يتماطلون في زيادتها لأنها تهم الطبقة المستضعفة،أقسم بالله لو كانت زيادة تهم الوزراء أو البرلمانيين لطبقت في 24 ساعة،كما طبقت الساعة الإضافية وصادقوا عليها في48ساعة........لنا الله أسي العثماني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.