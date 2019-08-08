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كُتّاب وآراء
نقابة تدعو إلى سحب "نقود الشبابيك" قبل الجمعة
قالت النقابة الوطنية للأبناك إن "كافة الشبابيك البنكية ستعرف دون أدنى شك ازدحاما وضغطا كبيرين ابتداء من يوم السبت المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني، ذكرى استرجاع وادي الذهب".
ودعت النقابة الوطنية للأبناك، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، زبناء المؤسسات المالية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لسحب الأموال الكافية قبل يوم الجمعة، لتفادي بعض المشاكل؛ فهناك شبابيك قد تكون معطلة، لأسباب متعددة، وأخرى "خارج الخدمة" بسبب نفاد المؤونة".
المصدر النقابي دعا جميع الأبناك إلى التواصل مع زبنائهم في مثل هذه المناسبات عبر الوسائل المتاحة لديهم، وتقديم النصائح والتوجيهات في الوقت المناسب.
وكانت الوكالات البنكية، لتفادي تكرار سيناريو السنة الماضية، قررت الرفع من المبالغ المالية التي يتم وضعها في الشبابيك الأوتوماتيكية، دون تجاوز السقف المحدد في عقود التأمين، مع مضاعفة عدد فرق المداومة في مختلف المدن، في حال رصد أي أزمة في السيولة.