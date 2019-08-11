24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:43
|13:38
|17:15
|20:23
|21:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف متورطين في تزوير أوراق نقدية ببركان
- تدريب ركوب الأمواج
- مقتل 57 شخصا في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا
- جماعة الناظور تفتح المجزرة البلدية مجانا في العيد
- وزارة الزراعة تحدد شروط نحر الأضحية بكيبيك
علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)
عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة (3.00)
هكذا تستعدُّ الثكنات والحاميات لاستقبال أول فوج للخدمة العسكرية (3.00)
- عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة - (107)
- مغاربة يفضلون قضاء "الأضحى" في السفر بالخارج وترفيه الصيف - (76)
- "شاشية" خدم "المخزن" .. لباس يخضع لقوانين سلطانية صارمة - (35)
- عموتة يستدعي 16 لاعبا من الوداد والرجاء قبل مواجهة الجزائر - (35)
- هكذا تستعدُّ الثكنات والحاميات لاستقبال أول فوج للخدمة العسكرية - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يوفر لإسبانيا 76 % من تجارة الكهرباء
قالت شركة إسبانية إن المغرب يوفر لإسبانيا حولي 76 بالمائة من تجارة الكهرباء.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المشغل الإسباني شبه العام "Red electrica de España"، فقد أصبح المغرب أكبر مورد للكهرباء في إسبانيا.
وأوردت المؤسسة أنه مع تزايد الطلب المحلي، واجه المغرب خطر الاعتماد الكبير على واردات الكهرباء، مما أدى إلى دخول العديد من مشاريع توليد الطاقة المتجددة حيز التنفيذ، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساهم في زيادة قدرة توليد الطاقة إلى 3500 ميجاوات.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه المشاريع تشمل محطة صافي للطاقة الحرارية، التي تغطي وحدها 25 بالمائة من احتياجات الكهرباء الداخلية، ومحطتي الطاقة الشمسية نور ميدلت ونور ورزازات.
في عام 2018، بلغت صادرات المملكة إلى إسبانيا من حيث الكهرباء 208888 جيجاواط ساعة (جيجاوات/ ساعة) لتوليد إيرادات تقدر، وفقًا للتقرير السنوي لمكتب النقد الأجنبي، بحوالي 158 مليون درهم.