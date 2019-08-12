24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. آلاف المسلمين في فنلندا يؤدون صلاة عيد الأضحى (5.00)

  2. "خط الشهيد" يُحمّل الجزائر مسؤولية تعذيب المعتقلين الصحراويين (5.00)

  3. منيب: "جبهة العربية" جزئية .. والأولوية لتطوير المدرسة العمومية‬ (5.00)

  4. حملة "جيبها تعيد معك" تنطلق في القصر الكبير (5.00)

  5. مناهج تدريسية تختار الابتعاد عن الرقمية الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الجواهري سابعا في قائمة محافظي البنوك المركزية

الجواهري سابعا في قائمة محافظي البنوك المركزية

الجواهري سابعا في قائمة محافظي البنوك المركزية
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 12 غشت 2019 - 10:10

بعد أن حاز على جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، السنة الفارطة، في حفل أقيم في جزيرة بالي بأندونيسيا، تراجع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى المركز السابع، ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية هذه السنة.

مجلة "غلوبال فينانس" الأمريكية، المختصة في مجال الاقتصاد والمال، بوّأت عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب)، الرتبة السابعة ضمن أفضل حكام البنوك المركزية، على الصعيد العالمي، خلال سنة 2019.

التصنيف السنوي الجديد لمجلة "غلوبال فينانس"، ضمّ 94 محافظِ بنك مركزي، ولم يُدرج في قوائمه سوى ثلاثة محافظين مركزيين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم، فضلا عن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي الكويتي المصنف رابعا، ومحافظ مصرف لبنان الذي حل خامسا.

كوكبة محافظي البنوك المركزية الذين تصدروا التصنيف الجديد للمجلة الأمريكية صُنفوا وفق مقياس من "أ" إلى "ف"؛ وقد اعتُمد في تصنيفهم ضمن العشرة الأوائل، أربعة مؤشرات، هي: استقرار العملة، ومراقبة المعاملات البنكية، وتدبير نسب الفائدة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

وتصدّر فيليب لوي، محافظ مصرف أستراليا، قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، تلاه، في المركز الثاني، ويلفريدو سيراتو، محافظ مصرف هندوراس، وجاء مار كوموندسون، حاكم مصرف إيسلندا، في الرتبة الثالثة.

ودأبت مجلة غلوبال فينانس على نشر قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم منذ سنة 1994، وتشمل 94 محافظا مركزيا، في الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكارايبي، وبنك دول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

وعلى غرار السنوات الماضية، ستمنح جائزة أفضل محافظ مركزي في العالم للفائز بها خلال حفل سيقام شهر أكتوبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Benmechdoud الاثنين 12 غشت 2019 - 10:45
يا ريت يعملوا نرتيب لأحسن محافظ على شرف و كرامة و ارواح المواطنين حتى تنافس معهم ونرى رتبتنا فيها. أما الأبناك فلها أرباب تحميها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - youssef الاثنين 12 غشت 2019 - 11:06
اي محافظ واي بنك واي اقتصاد واي بورصة كفى من الاستهزاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - متتبع حر الاثنين 12 غشت 2019 - 11:08
التقدم في السن يلعب دورا كبيرا السيد تجاوز الثمانين عليه ان يترك منصبه للأطر الشابة وما أكثرها حتى لا نصل إلى رتبة متأخرة المغربية ليست عاقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - رحيوي الاثنين 12 غشت 2019 - 11:09
كما انه الاول من ناحية أكبر راتب في مؤسسة عمومية على مستوى العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - اسماعيل الاثنين 12 غشت 2019 - 11:26
كل هذا بفضل تعويم الدرهم.. و الأكيد أن المواطن يريد تحرير العملة ليرتقي الاقتصاد الوطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.