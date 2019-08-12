الجواهري سابعا في قائمة محافظي البنوك المركزية

هسبريس - محمد الراجي

بعد أن حاز على جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، السنة الفارطة، في حفل أقيم في جزيرة بالي بأندونيسيا، تراجع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى المركز السابع، ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية هذه السنة.

مجلة "غلوبال فينانس" الأمريكية، المختصة في مجال الاقتصاد والمال، بوّأت عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب)، الرتبة السابعة ضمن أفضل حكام البنوك المركزية، على الصعيد العالمي، خلال سنة 2019.

التصنيف السنوي الجديد لمجلة "غلوبال فينانس"، ضمّ 94 محافظِ بنك مركزي، ولم يُدرج في قوائمه سوى ثلاثة محافظين مركزيين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم، فضلا عن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي الكويتي المصنف رابعا، ومحافظ مصرف لبنان الذي حل خامسا.

كوكبة محافظي البنوك المركزية الذين تصدروا التصنيف الجديد للمجلة الأمريكية صُنفوا وفق مقياس من "أ" إلى "ف"؛ وقد اعتُمد في تصنيفهم ضمن العشرة الأوائل، أربعة مؤشرات، هي: استقرار العملة، ومراقبة المعاملات البنكية، وتدبير نسب الفائدة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

وتصدّر فيليب لوي، محافظ مصرف أستراليا، قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، تلاه، في المركز الثاني، ويلفريدو سيراتو، محافظ مصرف هندوراس، وجاء مار كوموندسون، حاكم مصرف إيسلندا، في الرتبة الثالثة.

ودأبت مجلة غلوبال فينانس على نشر قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم منذ سنة 1994، وتشمل 94 محافظا مركزيا، في الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكارايبي، وبنك دول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

وعلى غرار السنوات الماضية، ستمنح جائزة أفضل محافظ مركزي في العالم للفائز بها خلال حفل سيقام شهر أكتوبر المقبل.