24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:44
|13:37
|17:14
|20:21
|21:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية
- 450 درهم لالتقاط صورة مع أفعى بجامع الفنا
- نيوزيلندا تشتري الأسلحة خشية "حوادث التطرف"
- المحكمة تأمر بسجن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجد بالنرويج
- كوكاس: الإعدام مجرد غريزة لانتقام المجتمع باسم تطبيق القانون
"سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية (5.00)
قائم جديد بأعمال السفارة الأمريكية يسبق "رَجُل ترامب" إلى الرباط (5.00)
موسم الهجرة إلى "بلاد تودغى" .. عودة الجالية وطقوس أمازيغية (5.00)
- أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية" - (102)
- كوكاس: الإعدام مجرد غريزة لانتقام المجتمع باسم تطبيق القانون - (87)
- "البُوليساريو" تُهدد بالرد على تأهيل المغرب معبر الكركرات الحدودي - (62)
- آنفا .. مدينة فينيقية تاريخية عاندت الإسلام وعانقت العلم والمال - (58)
- 450 درهم لالتقاط صورة مع أفعى بجامع الفنا - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخاوف بُطء الاقتصاد العالمي ترفع أسعار الذهب
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، الثلاثاء، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار لعملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0,3 بالمائة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار.
وزادت أسعار المعدن النفيس في العقود الأمريكية الآجلة 0,6 بالمائة إلى 1526.90 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1,4 بالمائة إلى 17.29 دولار للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018 عند 17.36 دولار.
وزاد البلاتين واحدا بالمائة إلى 860.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0,8 بالمائة إلى 1439.11 دولار للأوقية.