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الرئيسية | مال وأعمال | مخاوف بُطء الاقتصاد العالمي ترفع أسعار الذهب

مخاوف بُطء الاقتصاد العالمي ترفع أسعار الذهب

مخاوف بُطء الاقتصاد العالمي ترفع أسعار الذهب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:48

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، الثلاثاء، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار لعملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0,3 بالمائة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار.

وزادت أسعار المعدن النفيس في العقود الأمريكية الآجلة 0,6 بالمائة إلى 1526.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1,4 بالمائة إلى 17.29 دولار للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018 عند 17.36 دولار.

وزاد البلاتين واحدا بالمائة إلى 860.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0,8 بالمائة إلى 1439.11 دولار للأوقية.

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