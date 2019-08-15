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الرئيسية | مال وأعمال | غياب "الذهب الأسود" شرق المغرب يخفض نفقات "ساوند إنرجي"

غياب "الذهب الأسود" شرق المغرب يخفض نفقات "ساوند إنرجي"

غياب "الذهب الأسود" شرق المغرب يخفض نفقات "ساوند إنرجي"
هسبريس من الرباط
الخميس 15 غشت 2019 - 21:00

جملة من التغييرات الإدارية أقدمت عليها "ساوند إنرجي"، شركة الاستكشافات الغازية البريطانية، جراء فشل العملاق البريطاني في تحقيق معدل التدفق التجاري بشرق المملكة، حيث تتوقع الشركة أن تنخفض نفقاتها الإدارية والعامة بأكثر من خمسين في المائة، بعدما تبيّن عدم وجود "الذهب الأسود" في منطقة "تندرارا" الشرقية، وفق ما نقله مجلة "أويل آند غاز الشرق الأوسط".

وأعلنت الشركة البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، في بيان صحافي نشرته على موقعها الرسمي، عن استقالة دافيد كلاركسون، المدير غير التنفيذي للشركة، من مجلس الإدارة، بدءا من الأسبوع الحالي، بعد تعيين سايمون دايفيز، رئيسا غير تنفيذي للشركة في ماي الماضي؛ في حين سيظل جيمس بارسونز مديرا عاما للشركة، إلى حين استكشاف خيارات تسييل الغاز في المنطقة الشرقية.

ووفقاً لما نقلته وكالة "إيكوفين" السويسرية، فقد قرّرت الشركة البريطانية التخلي نهائياً على بئر TE-10 الموجود في المنطقة الشرقية، بعد أسبوعين على الاختبارات الحفرية التي باشرتها الشركة التي توقعت اكتشافاً مهما يمكن أنْ تعزز به أنشطتها وكذلك أنشطة شريكها "شلمبرجير".

وعلى الرغم من هذا الفشل، قالت الشركة البريطانية إنها "ستعود إلى التنقيب في الحقل الخامس الذي تبيّن أنّه يزخرُ بمؤهلات الغاز". كما أعلنت "Sound Energy" عن اكتشاف للغاز الهيدروكربوني على سطح البئر؛ لكن الأخير "لم يصل إلى التدفقات التجارية المتوقعة عقب الاختبارات التي أجريت مع شريكها شلمبرجير".

وقالت الشّركة: "نشعرُ بخيبة آمل كبيرة بسبب نتائج اختبار البئر TE-10"، في المقابل عبّرت الشركة عن عزمها في مواصلة مغامرة استخراج الغاز من الحقول المغربية "نحن نخطط لمراجعة إستراتيجيتنا المستقبلية قريباً"، يقول جيمس بارسونز، رئيس ساوند إنيرجي.

وتعمل الشركة، من خلال رخصة تندرارا في الجهة الشرقية، على أشغال التنقيب منذ أشهر، وتحليل معطيات الآبار وعينات من الصخور المستخرجة. وقد أظهرت تفاؤلاً كبيراً بإمكانية إيجاد كميات كبيرة من الغاز القابل للاستغلال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهاجر ولي فخر الخميس 15 غشت 2019 - 21:11
افضل ان يكون غير موجود .. لو وجد كان قد استفدت منه الطبقة التي تمتص دماء المغاربة
الحمد لله على نعمة الهجرة
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17
2 - أية فرحة ؟ الخميس 15 غشت 2019 - 21:20
كلما أعلن عن اكتشاف حقل غاز أو نفط في المغرب ،
كلما فرحت ، وأطلقت العنان لخيالي .
لأكتشف في النهاية أن فرحتي هذه ،
تشبه فرحتي لابن الجيران عندما ينجح .
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9
3 - Hor الخميس 15 غشت 2019 - 21:20
ça fait 2 ans qu’on entend la même chanson,un coup le puis numéro Intel est positif,le puis numéro Intel est bon les autres puis ou bons où pas bisare tout ça !!!!!
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4
4 - Sim الخميس 15 غشت 2019 - 21:25
غياب وجود غياب وجود مافهمنا والو الله يعطينا وجوهكم كضحكو على الناس كاين كاين ماكاينش ماكاينش وسالينا واللي عندو شي طريق يشدها
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8
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