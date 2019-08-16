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الرئيسية | مال وأعمال | حقينة ملء السدود بجهة طنجة تتجاوز النصف

حقينة ملء السدود بجهة طنجة تتجاوز النصف

حقينة ملء السدود بجهة طنجة تتجاوز النصف
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 غشت 2019 - 10:10

بلغت نسبة ملء حقينة السدود التابعة لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، إلى غاية 15 غشت الجاري، حوالي 57,19 في المائة، حسب تقرير أعده قطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأوضح التقرير ذاته أن المخزون المائي للسدود الواقعة فوق تراب جهة طنجة -تطوان -الحسيمة بلغ 28,764 مليون متر مكعب، مقابل 1,769 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مضيفا أن سد وادي المخازن بإقليم العرائش، أكبر سدود الجهة، سجل نسبة ملء وصلت إلى 86 في المائة، مقابل 1,81 في المائة العام الماضي، أي أن حجم المخزون المائي ناهز 9,578 ملايين أمتار مكعبة، مقابل 546 مليون متر مكعب في اليوم نفسه من العام الماضي.

كما ناهزت حقينة سد 9 أبريل بعمالة طنجة –أصيلة 5 ,94 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 5,31 في المائة، مقابل 5,130 ملايين أمتار مكعبة ومعدل ملء في حدود 5,43 في المائة خلال العام الماضي، فيما سجل سد أسمير بإقليم تطوان نسبة ملء تصل إلى 3,55 في المائة، أي بمخزون مائي بلغ 6,21 ملايين أمتار مكعبة، مقابل 5,24 ملايين أمتار مكعبة و8,62 في المائة العام الماضي.

أما بالنسبة لسد طنجة المتوسط بإقليم الفحص أنجرة، فقد بلغت حقينته 7,15 ملايين أمتار مكعبة، أي بنسبة 2,71 في المائة، مقابل 5,20 ملايين أمتار مكعبة (9 ,92 في المائة) العام الماضي، وسد ابن بطوطة 5,12 ملايين أمتار مكعبة (8,42 في المائة) مقابل 6,81 في المائة العام الماضي، بينما بلغ المخزون المائي لسد مولاي الحسن بن المهدي 7,19 ملايين أمتار مكعبة (4,68 في المائة)، مقابل 5,16 ملايين أمتار مكعبة العام الماضي (4,57 في المائة).

وبلغت حقينة سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة 7,6 ملايين أمتار مكعبة (8,56 في المائة مقابل 2,21 في المائة)، وسد النخلة بإقليم تطوان 58,1 مليون متر مكعب (5,37 في المائة) مقابل 5,53 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبخصوص سد الجمعة بالإقليم ذاته، فقد سجل حقينة بـ3,1 ملايين أمتار مكعبة بنسبة ملء بلغت 7,25 في المائة، مقابل 5,2 ملايين أمتار مكعبة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (5,49 في المائة)، بينما امتلأ سد مولاي بوشتى بإقليم شفشاون بنسبة 7,96 في المائة، لتبلغ حقينته الإجمالية 8,11 ملايين أمتار مكعبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الجمعة 16 غشت 2019 - 10:23
كل هذه السدود وبعض الدواوير تعيش أزمة مياه والله غريب امركم
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2 - بوتحنوت احمد الجمعة 16 غشت 2019 - 10:33
السلام في تقريركم في حقينة السدود تتحدتون و كان السدود توصلت بتساقطات جديدة ولم تدكوا شيء عن دالك .فهاد التقرير كان ان ينشر مع بداية فصل الصيف وليس اواخره والارصاد الجوية تتوقع التساقطات القادمة ا.ش.الله.يوم25اوت
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