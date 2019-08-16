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الحكومة تتجه إلى تفعيل "نظام التحوط" ضد الارتفاع الكبير للأسعار

الحكومة تتجه إلى تفعيل "نظام التحوط" ضد الارتفاع الكبير للأسعار
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 16 غشت 2019 - 15:00

تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو إعادة العمل بنظام التأمين دولياً ضد الارتفاع الكبير للأسعار خلال السنة المقبلة لضمان ألا تؤثر الأسعار الدولية المتقلبة على السوق المحلية، بعدما كان قد لجأ إلى هذا التأمين سنة 2013 بخصوص أسعار المحروقات.

وحسب ما ذكرته الحكومة في المذكرة الإطارية لمشروع قانون مالية 2020، سيتم اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم صندوق المقاصة لغاز البوتان والسكر.

ويتوقع أن تصل تحملات صندوق المقاصة برسم سنة 2020 حوالي 13.6 مليار درهم، لكن في حال ارتفاع سعر غاز البوتان والسكر يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير، خصوصاً في ظل المخاطر الجيوسياسية القائمة بين القوى العظمى.

ويطلق على هذا النوع من التأمين "التحوط"، أو Hedging بالإنجليزية، وهو تأمين تلجأ إليه الدول للتخفيف من آثار التعرض لتقلبات الأسعار دولياً، ويتم ذلك عبر وسطاء وشركات دولية تشكل تكتلات عبر عقود تأمين تخضع لمفاوضات وأخذ ورد مع الدولة المعنية.

مهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، قال في تصريح لهسبريس إن التأمين الذي تسعى الحكومة إلى اعتماده يأتي في وقت لم تعد الدولة قادرة على تحمل فروق السعر دولياً، حيث صارت تتجاوز كثيراً التوقعات، وهو ما ينهك مالية الدولة، وبالتالي التأثير على الميزانية.

وأضاف الفقير أن "التحوط أصبح أمراً ضرورياً للتحكم في عجز الميزانية لأنه يمكن من ضبط التوازنات المالية عبر التحكم في الأسعار عبر التأمين عليها مقابل مبلغ مالي مهم، لكنه مفيد لضبط الميزانية بشكل أكبر".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار المواد، التي تدعمها الدولة عبر صندوق المقاصة، يمكن أن ترتفع دولياً بسبب عدد من التوترات الدولية بين الدول الكبرى وعلى جبهات متعددة.

ويحاول المغرب الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية، لكن يبقى ذلك محفوفاً بمجموعة من المخاطر، تكمن أساساً في تباطؤ النمو العالمي، وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية القائمة، ناهيك عن التحملات الكبيرة محلياً، والمرتبطة بصندوق المقاصة والجهوية والزيادة في الأجور.

ويأتي هذا التوجه أيضاً في سياق يتميز بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع أن يتراجع من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.2 في المائة سنة 2019. ويرجع ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبريات القوى الاقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيراتها على أسعار الطاقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي بدون هويه الجمعة 16 غشت 2019 - 15:09
هاد النوع من التامين تلجاء اليه الدول والحكومات الفاشله التي يسيرها فاشلون لايفقهون في الاقتصاد والتسيير اي شيء
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27
2 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 16 غشت 2019 - 15:09
أخبرنا أولا ما هي هاته الأسعار التي تشتعل فيها النيران في المغرب لنفهم ما هي
D'abord, dites-nous ce quel sont ces prix qui flambent au Maroc pour comprendre ce que c'est. et quoi il s'agit
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4
3 - Faouzi الجمعة 16 غشت 2019 - 15:12
الله يجعلني نتيق ف الحكومة !!!
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4
4 - ابراهيم الجمعة 16 غشت 2019 - 15:15
اودي آمنوا غير الصحة والتعليم الجيد للمواطن والرزاق الله
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12
5 - غريب في بلادي الجمعة 16 غشت 2019 - 15:17
التحوط هو محاسبة المفسدين واصلاح التعليم والعدل والصحه وتوزيع التراوات الفوسفاط والمعادن والسمك على الشعب .حدف تقاعد البرلمانيين والوزراء أما غير ذالك فانكم تضحكون علينا
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27
6 - مقتصد الجمعة 16 غشت 2019 - 15:21
في الحقيقة فنظام التحوط ضد الارتفاع الكبير بالنسبة لارتفاع الاسعار لايمكنه ان يفي بالغرض لوحده بل يجب القطع مع كثير من امور تبدير المالية العمومية بدءا بالتحكم بالمصاريف ومحاولة مضاعفة المداخيل والقطع مع الصناديق السوداء الزاءدة والخارجة من ميزانية الدولة ليتمكن الاقتصاد الوطني من استرجاع كامل عافيته وقوته .
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9
7 - عادل الجمعة 16 غشت 2019 - 15:22
على من تضحكون لا سياسة لا برنامج ولا استراتيجية في كل مرة مسكن جديد لامتصاص غضب المواطن. حكومة ووزراء ونواب وولاة ميزانيات تصرف في الهواء والنتيجة كارتية لا امن لا تعليم لا صحة لا قضاء لا بنية تحتية لا سياحة .القادم أسوء
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10
8 - Karim الجمعة 16 غشت 2019 - 15:30
ان سعر البرميل كان في حدود 60 الى 65 دولار وكان سعر البنزين في حدود 10,00 دراهم الى 10,30 دراهم ولما صعد سعر البرميل الى 74 دولار اصبح سعر البنزين11،50 أما اليوم 16/8/2019 فسعر البرميل في حدود 58 دولار وسعر البنزين 11,50 والحكومة دايرة ميكة.
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13
9 - zineb الجمعة 16 غشت 2019 - 15:33
ان شاء الله نتخلص من حزبكم الذي افقر الطبقة المتوسطة و اغنى الاغنياء...في عهدكم ازدادت البطالة و العنوسة و الفقر.
2021 لا نركم ان شاء الله.
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11
10 - هشام الجمعة 16 غشت 2019 - 15:34
يعني داكشي لي كيدخل المغرب وما ادراك ماهو يالله كيقدهوم وكيعمروا كروشهوم داكشي علاش الدولة خايفة من تغير الاسعار وبغات تامن على كرشها بغيت نقصد تامن المواطن من اي متغير ههههه
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