صادرات طماطم المغرب تدر حوالي 5 مليارات درهم

هسبريس من الرباط

بلغ حجم الطماطم التي صدرها المغرب إلى الاتحاد الأوروبي خلال ثمانية أشهر ما مجموعه 426 ألف طن، وهو ما اعتبرته مؤسسة إسبانية للإحصاء متجاوزاً للحصة المسموح بها.

وذكرت مؤسسة Euroestacom أن هذه الكمية تم تصديرها إلى بلدان الاتحاد ما بين فاتح أكتوبر 2018 و31 ماي من السنة الجارية، وهي تمثل زيادة بـ10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ حجم الصادرات خلالها 385 ألف طن.

وحسب المؤسسة فإن الحصة المسموح بها في الفترة سالفة الذكر محددة في 285 ألف طن، ما يعني أن المغرب تجاوزها بـ141 ألف طن.

وأدرت صادرات الطماطم على المغرب حوالي 428 مليون أورو، ما يعادل أكثر من 5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.

وكانت فرنسا الوجهة الأولى للطماطم المغربية بحجم بلغ 288 ألف طن، أما إسبانيا فاكتفت بـ59 ألف طن من الطماطم. وقد بلغ متوسط السعر الذي دفعته بلدان الاتحاد الأوروبي لشراء الطماطم حوالي 1.13 أورو للكيلوغرام، ما يعادل 12 درهماً، مقارنة بـ1.04 أورو للكيلوغرام الواحد خلال فترات الحصص السابقة ما بين أكتوبر 2017 و31 ماي 2018.

وتعني هذه الأرقام أن الإقبال على الطماطم المغربية يرتفع سنة بعد سنة بفضل جودتها مقارنة مع ما ينتج في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في إسبانيا، حيث يخوض الفاعلون في القطاع حرباً سنوياً ضد اقتحام الطماطم المغربية لحصص جديدة في الأسواق الأوروبية.