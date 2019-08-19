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الرئيسية | مال وأعمال | واشنطن تؤجل الحظر على "هواوي" لمدة 90 يوماً

واشنطن تؤجل الحظر على "هواوي" لمدة 90 يوماً

واشنطن تؤجل الحظر على "هواوي" لمدة 90 يوماً
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 19 غشت 2019 - 12:45

أعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس، اليوم الإثنين، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأميركية مدة 90 يوما.

وقال الوزير الأمريكي على شبكة "فوكس بزنس": "أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي .. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية.

وأضاف أن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نونبر المقبل.

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.

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