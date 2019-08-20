مراكش تسجل ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحية

هسبريس – و.م.ع

سجل عدد ليالي المبيت بمختلف مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وحسب إحصائيات صادرة عن مرصد السياحة، فقد بلغ عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 3 ملايين و967 ألف و857 ليلة مقابل 3 ملايين و669 ألف و212 ليلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة الملء بهذه الوحدات الفندقية وصلت إلى 63 في المائة متم يونيو المنصرم مقابل 58 في المائة تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من السنة الفارطة.

وفي ما يتعلق بمعدل الإقامة بالمدينة الحمراء إلى غاية نهاية يونيو 2019 فقد حدد في ثلاث أيام وهو المعدل نفسه تقريبا المسجل خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018 (1ر3 يوم).

وقد عرف شهر يونيو الماضي لوحده ارتفاعا في عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بالمدينة الحمراء وصل إلى 29 في المائة.

وأوضح المرصد في هذا السياق، أنه تم تسجيل 658 ألف و715 ليلة مبيت خلال شهر يونيو 2019 مقابل 509 ألف و68 ليلة في يونيو 2018. كما بلغ معدل الملء 62 في المائة خلال هذه الفترة مقابل 48 في المائة فقط خلال نفس الشهر من السنة الماضية.

أما بخصوص معدل الإقامة، فقد عرف انخفاضا طفيفا حيث حدد في 1ر3 يوم مقابل 4ر3 يوم خلال نفس الشهر من سنة 2018.

يشار إلى أن إجمالي ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة على الصعيد الوطني سجل ارتفاعا بزائد 5 في المائة إلى غاية متم يونيو الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 (زائد 3ر4 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين، وزائد 8 في المائة بالنسبة للمقيمين).

وسجل القطبان السياحيان (مراكش وأكادير) لوحدهما 58 بالمائة من إجمالي ليالي المبيت خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2019، في حين سجلت كل من طنجة وفاس على التوالي زيادة ب 11 في المائة، و4 في المائة.