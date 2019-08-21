توقعات بارتفاع معاملات "الأداء النقال" بالمغرب

هسبريس – محمد لديب

يسود الكثير من التفاؤل داخل أوساط مهنيي القطاع المالي بعد بروز مؤشرات عن انتعاش قطاع الأداء عبر الهواتف النقالة في المغرب خلال السنوات الخمس القادمة.

وتشير توقعات المختصين في المجال إلى أن نسبة النمو السنوية ستتجاوز 96 في المائة في النصف الأول من العقد المقبل، نتيجة الإقبال المتزايد على استعمال التطبيقات الذكية للأداء النقال.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الدراسات البريطاني "ريسيرش آند ماركت" أن المؤشرات التي يتوفر عليها، والدراسات التي قام بها، تؤكد أن رقم معاملات الأداء النقال ستتجاوز 12.6 مليارات دولار خلال السنوات الست القادمة.

وتشير كل التوقعات إلى أن الأداء عبر الهواتف النقالة سيساهم في مضاعفة رقم المعاملات التجارية الإلكترونية بنحو 300 في المائة السنة القادمة، لتنتقل من 26 مليار درهم سنويا إلى ما لا يقل عن 77 مليار درهم في مرحلة أولى، وليستقر في حدود 126 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025.

وتؤكد الدراسات الرسمية أن 90 في المائة من التجارة الإلكترونية بالمغرب تتم عبر الأداء المباشر أثناء التسليم، وهو ما يعني أن هناك مزيدا من الحصص السوقية التي ستتيح للشركات الجديدة، التي ستدخل سوق الأداء الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال، تطوير أنشطتها بشكل مريح.

وحقّقت المواقعُ التجارية ومواقع أداء الفواتير المرتبطة بمركز النقديات بالمغرب نمواً كبيراً بلغ 25.4 في المائة سنة 2018. وكان أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف وشراء تذاكر الطائرات على رأس المعاملات التي أقبل عليها المغاربة.

وحسب التقرير السنوي لمركز النقديات 2018 فقد بلغ عدد عمليات الأداء عبر الأنترنيت حوالي 8.3 ملايين عملية عبر بطائق بنكية مغربية وأجنبية.

ويتوزع الأداء الإلكتروني، المُسجل السنة الماضية ببطائق بنكية مغربية وأجنبية، على الفاعلين الاتصالاتيين بنسبة 23.7 في المائة، وشركات الطيران بـ21.9 في المائة، والوكالات المكلفة بالماء والكهرباء بنسبة 29.5 في المائة.