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كُتّاب وآراء
بنك المغرب يصدر أول ورقة نقدية بـ"البوليمر"
أصدر بنك المغرب ورقة نقدية تذكارية من فئة عشرين درهماً بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، وقد تولت تصميمها وإنتاجها دار السكة فوق دعامة بلاستيكية من البوليمير، وهذه أول مرة يتم استخدامها في المغرب.
وقال بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، إن الورقة النقدية الجديدة تتميز بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة الملك محمد السادس.
أما ظهر الورقة، فيضم رسوماً منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي جرى إنجازها في العشرين سنة الماضية، مثل جسر "محمد السادس" ومحطة الطاقة الشمسية "نور" و"القمر الصناعي محمد السادس" والقطار فائق السرعة "البراق". وقال البنك إن هذه الإنجازات تمثل أوجهاً مختلفة لمغرب معاصر وملتزم بالمضي قدماً على درب التقدم.
وأوضح البنك المركزي أنه "ضماناً لحماية أكبر للورقة النقدية من التزوير، تم تزويدها بمجموعة من الخاصيات التقنية، حيث تم إدراج ما لا يقل عن 10 عناصر أمان متينة على الواجهتين أبرزها النصوص المجهرية والأنماط المضادة للمسح الضوئي التي تم إدراجها في أماكن مختلفة من الورقة".
وأورد البلاغ أن ضعاف البصر يستطيعون التعرف على فئة هذه الورقة بسهولة عن طريق اللمس، بفضل عشرين شريطاً موزعاً على حواف وجهة الورقة باستعمال الطابعة البارزة.
وذكر البنك المركزي المغربي أنه سيتم إصدار هذه الورقة النقدية الجديدة، التي تتسم بصفتها القانونية وقوتها الإبرائية، بعدد محدود خلال شهر شتنبر 2019، وستطرح للتداول مع الأوراق البنكية من فئة 20 درهماً الجاري استخدامها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
المرجو ان تعمم الطريقة الجديدة على الاوراق الماليه من كل الفئات كما نرجو الله ان يوفر لنا سبل الرزق الحلال
المهم لهلا يخطي الفلوس لشئ مسلم
قهرتونا بالدعاية، أتخيل نفسي في كوريا الشمالية، لا نرى شيئا غير الشعارات المجوفة بصوت مصطفى العلوي.
البرتغال من أفقر دول الاروبيه؟ كيف ذالك؟
واضح انك لم تزور البرتغال لتقارنه مع دول الاتحاد الاروبيه ٢٧ .