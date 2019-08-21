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الرئيسية | مال وأعمال | بنك المغرب يصدر أول ورقة نقدية بـ"البوليمر"

بنك المغرب يصدر أول ورقة نقدية بـ"البوليمر"

بنك المغرب يصدر أول ورقة نقدية بـ"البوليمر"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 غشت 2019 - 20:27

أصدر بنك المغرب ورقة نقدية تذكارية من فئة عشرين درهماً بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، وقد تولت تصميمها وإنتاجها دار السكة فوق دعامة بلاستيكية من البوليمير، وهذه أول مرة يتم استخدامها في المغرب.

وقال بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، إن الورقة النقدية الجديدة تتميز بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة الملك محمد السادس.

أما ظهر الورقة، فيضم رسوماً منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي جرى إنجازها في العشرين سنة الماضية، مثل جسر "محمد السادس" ومحطة الطاقة الشمسية "نور" و"القمر الصناعي محمد السادس" والقطار فائق السرعة "البراق". وقال البنك إن هذه الإنجازات تمثل أوجهاً مختلفة لمغرب معاصر وملتزم بالمضي قدماً على درب التقدم.

وأوضح البنك المركزي أنه "ضماناً لحماية أكبر للورقة النقدية من التزوير، تم تزويدها بمجموعة من الخاصيات التقنية، حيث تم إدراج ما لا يقل عن 10 عناصر أمان متينة على الواجهتين أبرزها النصوص المجهرية والأنماط المضادة للمسح الضوئي التي تم إدراجها في أماكن مختلفة من الورقة".

وأورد البلاغ أن ضعاف البصر يستطيعون التعرف على فئة هذه الورقة بسهولة عن طريق اللمس، بفضل عشرين شريطاً موزعاً على حواف وجهة الورقة باستعمال الطابعة البارزة.

وذكر البنك المركزي المغربي أنه سيتم إصدار هذه الورقة النقدية الجديدة، التي تتسم بصفتها القانونية وقوتها الإبرائية، بعدد محدود خلال شهر شتنبر 2019، وستطرح للتداول مع الأوراق البنكية من فئة 20 درهماً الجاري استخدامها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Me again الأربعاء 21 غشت 2019 - 20:56
واش العملة ديال فرنسا مبقاتش الأورو و اصبحت الدرهم؟ او المغرب لي صبح فرنسا او فرنسا اصبحت المغرب او اصبح المغرب جزء من فرنسا و فرض عملة الدرهم عليها بدل الأورو؟! فيناهما اللغتان الرسميتان؟
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4
2 - مغترب ثائر الأربعاء 21 غشت 2019 - 21:02
صراحة انا كنت كانتسنا ورقة تكون فيها إيكول يكون فيها اوپيطال تكون فيها شي اونيفيغسيتي مغربية مصنفة عالميا ماشي طران جامي ركبتو و لا قنطرة هي جارتنا الشمالية البرتغال من افقر دول اوروبا عندها قنطرة حسن منها مي دوماج الله غالب
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4
3 - omar الأربعاء 21 غشت 2019 - 21:06
لماذا بعدد محدود
المرجو ان تعمم الطريقة الجديدة على الاوراق الماليه من كل الفئات كما نرجو الله ان يوفر لنا سبل الرزق الحلال
المهم لهلا يخطي الفلوس لشئ مسلم
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9
4 - التازي الأربعاء 21 غشت 2019 - 21:07
أين هي التنمية البشرية و حقوق الإنسان؟ قطار و جسر و محطة للطاقة مشاريع يخجل رئيس دولة محترمة أن يتحدث عنها كإنجازات.
قهرتونا بالدعاية، أتخيل نفسي في كوريا الشمالية، لا نرى شيئا غير الشعارات المجوفة بصوت مصطفى العلوي.
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19
5 - محمد الأربعاء 21 غشت 2019 - 21:10
كل هذا بفضل ما يفرض على البسطاء من ضرائب وما يحجر عنهم من ثروات بلادهم ظاهرها وباطنها لتحسب إنجازا لغيرهم زورا وبهتانا
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10
6 - AMIR الأربعاء 21 غشت 2019 - 21:38
٢
البرتغال من أفقر دول الاروبيه؟ كيف ذالك؟
واضح انك لم تزور البرتغال لتقارنه مع دول الاتحاد الاروبيه ٢٧ .
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