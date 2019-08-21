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الرئيسية | مال وأعمال | ضعف المحصول يدفع المغرب إلى استيراد مليون طن من القمح

ضعف المحصول يدفع المغرب إلى استيراد مليون طن من القمح

ضعف المحصول يدفع المغرب إلى استيراد مليون طن من القمح
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:00

يتجه المغرب إلى استيراد كمية كبيرة من القمح من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تسجيل محصول ضعيف لم يتجاوز خلال الموسم الفلاحي الحالي 52 مليون قنطار، ما يعادل 5.2 ملايين طن؛ وهو ما يمثل انخفاضاً بلغ 49 في المائة عن الموسم السابق.

وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن طلب عروض مفتوح سيتم فتح أظرفته يوم الخامس من شهر شتنبر المقبل، لاستيراد قرابة مليون طن من القمح في إطار الحصص التفضيلية لاتفاقية التبادل الحر المبرم بين البلدين.

ويتضمن طلب العروض استيراد قرابة مليون طن ما يعادل عشرة ملايين قنطار؛ ضمنها 567 ألف طن من القمح اللين، و345.455 طنا من القمح الصلب، على أن يتم إنجاز ذلك في غضون نهاية السنة الجارية.

وكان المكتب، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن، في أبريل الماضي، عن طلب عروض مفتوح لاستيراد 363.636 طناً من اللين من الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويستورد المغرب سنوياً ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة، وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.

ويستعين المغرب بأسواق عديدة لاستيراد ما يلزمه من الحبوب وطنياً، أساساً الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهي أسواق ما انفكت تحافظ على إنتاجها من الحبوب نظراً العالمي المتنوع عليه من دول لا تحقق الاكتفاء الذاتي.

وفي المغرب، تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب في الموسم الحالي بـ3,6 ملايين هكتار، مقابل أكثر من 4 ملايين هكتار في السابق، وتتوزع محاصيل الحبوب حسب الأنواع على 26,8 مليون قنطار من القمح الطري، و13,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11,6 مليون قنطار من الشعير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Tarik الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:10
ضعف المحصول مع كامل احترامي انا فلاح واعزي في الفلاح الصغير لانه أصبح خماس عند الشركات بهاد المفهوم وبمباركة وزارة الفلاحة
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4
2 - معتوهة الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:13
اعتقدت يوما ما ان المغرب بلد فلاحي !!
لا اعلم الى اين نحن ذاهبون ..!! الأوضاع الإجتماعية لا تبشر بالخير..
لم أقرأ المقال لأن حالتي النفسية تحت الصفر ...و المقال باين من عنوانه ولن يزيدني الا قهرا..
اريد مغرب فوق الكل و مواطن مغربي على رأس احسن شعوب الدول ..
تمنيت كثير لكن كل يوم تأتي اخبار بالكوم تحبطني و تصفعني و تقول لي افتحي عينك و كفاك أحلام..هنا الواقع..
تبا له من واقع ..
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3 - غبي الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:13
وفين هو المخطط ألا خضر ديال سي وزير الفلاحة
الم تكن الغاية من هد المخطط هو ألا كتفاء الداتي تم التصدير! !!!?
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4 - Gala الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:13
مع الأسف الشديد هذه الأطنان المستوردة من القمح يرميها المغاربة في القمامة لأننا نبذر الخبز كثيرا وهذه عادة سيئة
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5 - حسن الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:16
المغرب الأخضر المغرب الأخضر ولازلنا لم نتمكن من الاكتفاء الذاتي دائما الاستيراد الله يرحم الوالدين إلى بقاو تحشمو.
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6 - صديقي الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:16
جيبوه 50 درهم بيعوه ب 8 الف الله يكون في عونك اخي فلاح فسفاط غالي القمع غالي ملي تبغى تبيع تبيعو ب 150 درهم بيع ولا ياكلو باكوز
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7 - YASSINE الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:23
إذن بنكيران لم يكذب عندما قال أن المغرب يحكمها التماسيح والديناصورات
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8 - كريم الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:32
النشرات الإخبارية كانوا يقولون عكس هذا الكلام.فمن الكاذب الإعلام أم الحكومة؟؟؟.تكذبون وتنسون كذبكم.
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9 - صابر الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:33
غريب حال هذا البلد ان كان العام ممطرا سخاءا نستورد وان كان جافا نستورد فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك.
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10 - خمخم الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:37
مشاريع المغرب الأخضر والأزرق والعكري ونستورد الخبز
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11 - امواطن الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:37
كم يستهلك المواطن من القمح في العام
صحيح كل مواطن يستهلك أكثر من طون في العام
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12 - zakariae الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:42
الانسان لا يحيى بالقمح لوحده يجب تنويع النمط الغذائي المغاربة
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13 - ابوزيد الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:44
لا ننتج ما نستهلك ونضطر لاستراد قوت يومنا .
و فينك أغراس اغراس .
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14 - ملاحظ الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:47
لا يعقل أن يكون الحصاد هزيل لهذه الدرجة لا يحقق حتى الاكتفاء الذاتي .. أين هي نتائج مخطط المغرب الاخضر .. نتباهى بتصدير المنتوجات الفلاحية للدول الاخرى .. اريد أن نفهم هل نحن بلد فلاحي أم صناعي أم ما بلد ما تاوزرة.
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15 - رشيد الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:47
هل هذا الدقيق عضوي طبيعي أم معدل جينيا "OGM" ؟؟؟؟؟ أو ليس هنالك مشكل، هذا الدقيق سيوجه للدعم، و من سيأكله مجرد فقراء لا يفقهون شيئا من هذا القبيل ؟!!
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16 - Adil الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:47
ضعف المحصول ناتج عن ضعف تسيير المسؤولين الكبار و الغش و المحسوبية و التصدير للربح الخاص. المغرب يصدر الدلاح المزروعة في ورزازات و زاكورة ولا يستطيع إنتاج القمح. هذا يسمى بالجشع و إستغلال النفود
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17 - أم سلمى الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:50
القمح المستورد ضار بالصحة بسبب الارجوت وهو فطر ينمو عليه ياثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي ويسبب تشنجات.
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18 - Mohammed from Edmonton الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:50
quarante-cinq mille kilomètres de bord de rivière au Maroc et l'eau des rivières converge vers océan ou méditerrané sans utilisation et maintenant on achète le blé du Canada et Usa qui l'année agriculture chez eux 3 mois seulement. La neige fini fin avril et l'agriculture fini fin de juin
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19 - مغترب الأربعاء 21 غشت 2019 - 18:51
والثروة المائية والفرشاة تستنزف لإنتاج الفواكه الحمراء والخضروات (سيما الطماطم...) والحوامض ...لتزويد المواطن الأوربي بها وبأرخص الأسعار (مقارنة مع المنتوج الاوربي والدخل الفردي للاوربي...) واستيراد القطاني من حمص وفول وعدس وتوابل ... كل هذا يستنزف خزينة الدولة من العملة الصعبة ويرهن الامن الغداىءي للبلاد ويتجدر التبعية الاقتصادية . واستنزاف الثروة المائية ومخزون الأجيال القادمة بذل إنشاء السدود التلية والجبلية وتحلية مياه البحر وتكثيف الغطاء النباتي المتنوع للرعي حيث يعمل على تلطيف الجو وجلب وتكوين الأمطار... .

اينكم أيها المطبلون لمغربهم الاخضر"ومخططهم الاخضر" الذي تشكل عنه وبه إقطاعيون جدد لا علاقة لهم بالفلاحة دخلوا من أبواب "مستثمر" وبتمويل من ميزانيات الشعب. ....

مغرب اللوبيات والمافيات
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