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كُتّاب وآراء
ضعف المحصول يدفع المغرب إلى استيراد مليون طن من القمح
يتجه المغرب إلى استيراد كمية كبيرة من القمح من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تسجيل محصول ضعيف لم يتجاوز خلال الموسم الفلاحي الحالي 52 مليون قنطار، ما يعادل 5.2 ملايين طن؛ وهو ما يمثل انخفاضاً بلغ 49 في المائة عن الموسم السابق.
وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن طلب عروض مفتوح سيتم فتح أظرفته يوم الخامس من شهر شتنبر المقبل، لاستيراد قرابة مليون طن من القمح في إطار الحصص التفضيلية لاتفاقية التبادل الحر المبرم بين البلدين.
ويتضمن طلب العروض استيراد قرابة مليون طن ما يعادل عشرة ملايين قنطار؛ ضمنها 567 ألف طن من القمح اللين، و345.455 طنا من القمح الصلب، على أن يتم إنجاز ذلك في غضون نهاية السنة الجارية.
وكان المكتب، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن، في أبريل الماضي، عن طلب عروض مفتوح لاستيراد 363.636 طناً من اللين من الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
ويستورد المغرب سنوياً ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة، وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.
ويستعين المغرب بأسواق عديدة لاستيراد ما يلزمه من الحبوب وطنياً، أساساً الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهي أسواق ما انفكت تحافظ على إنتاجها من الحبوب نظراً العالمي المتنوع عليه من دول لا تحقق الاكتفاء الذاتي.
وفي المغرب، تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب في الموسم الحالي بـ3,6 ملايين هكتار، مقابل أكثر من 4 ملايين هكتار في السابق، وتتوزع محاصيل الحبوب حسب الأنواع على 26,8 مليون قنطار من القمح الطري، و13,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11,6 مليون قنطار من الشعير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
لا اعلم الى اين نحن ذاهبون ..!! الأوضاع الإجتماعية لا تبشر بالخير..
لم أقرأ المقال لأن حالتي النفسية تحت الصفر ...و المقال باين من عنوانه ولن يزيدني الا قهرا..
اريد مغرب فوق الكل و مواطن مغربي على رأس احسن شعوب الدول ..
تمنيت كثير لكن كل يوم تأتي اخبار بالكوم تحبطني و تصفعني و تقول لي افتحي عينك و كفاك أحلام..هنا الواقع..
تبا له من واقع ..
الم تكن الغاية من هد المخطط هو ألا كتفاء الداتي تم التصدير! !!!?
صحيح كل مواطن يستهلك أكثر من طون في العام
و فينك أغراس اغراس .
اينكم أيها المطبلون لمغربهم الاخضر"ومخططهم الاخضر" الذي تشكل عنه وبه إقطاعيون جدد لا علاقة لهم بالفلاحة دخلوا من أبواب "مستثمر" وبتمويل من ميزانيات الشعب. ....
مغرب اللوبيات والمافيات