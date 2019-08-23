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كُتّاب وآراء
تأجيل تسليم ميناء أسفي إلى غاية أكتوبر 2020
لن تنتهي أشغال بناء الميناء الجديد لأسفي إلا في أكتوبر من سنة 2020، بعدما كان التاريخ المقرر لنهاية تلك الأشغال هو سنة 2017.
وبعد تأخر الأشغال، بادرت الحكومة، الخميس، إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بأسفي.
المرسوم تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع إلى تمديد مفعول هذا المرسوم سالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020.
وبررت الحكومة أسباب التمديد لهذه المديرية بالقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية "SAFIEC".
كما أورت الحكومة ضمن مبرراتها القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج، والقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.
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تعليقات الزوّار (3)
الاحتكار و الفساد و الثلوت و الامراض