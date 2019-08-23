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الرئيسية | مال وأعمال | تأجيل تسليم ميناء أسفي إلى غاية أكتوبر 2020

تأجيل تسليم ميناء أسفي إلى غاية أكتوبر 2020

تأجيل تسليم ميناء أسفي إلى غاية أكتوبر 2020
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 غشت 2019 - 09:15

لن تنتهي أشغال بناء الميناء الجديد لأسفي إلا في أكتوبر من سنة 2020، بعدما كان التاريخ المقرر لنهاية تلك الأشغال هو سنة 2017.

وبعد تأخر الأشغال، بادرت الحكومة، الخميس، إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بأسفي.

المرسوم تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع إلى تمديد مفعول هذا المرسوم سالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020.

وبررت الحكومة أسباب التمديد لهذه المديرية بالقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية "SAFIEC".

كما أورت الحكومة ضمن مبرراتها القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج، والقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ABDOU الجمعة 23 غشت 2019 - 09:27
اسفي هو اسفي ... لا تنمية ...لا تطور
الاحتكار و الفساد و الثلوت و الامراض
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3
2 - ali الجمعة 23 غشت 2019 - 09:47
كان لابد من تدخل القضاء خاصة في هادا الورش فقد عرف اختلالات خطيرة في إنجازه بمباركة الوزارة الوصية وكل المتدخلين فقد وصلت بهم الجرأة إلى عدم احترام دفتر التحملات والغش في نوعية الصخور موضوع الرصيف الدي انهار ولو كنا في دولة تحترم نفسها لاعتقل وزير التجهيز وصاحب الشركة المكلفة بإنجاز المشروع وكل المتدخلين شكرا
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3 - متابع الجمعة 23 غشت 2019 - 09:56
هو هدر للمال العام. معروف أن كل تأخر يتبعه pénalité de retard، فلصالح من ذلك القدر من المال الذي ضاع على خزينة الدولة؟
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