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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاق استثمار جديد بين اتصالات المغرب والحكومة

اتفاق استثمار جديد بين اتصالات المغرب والحكومة

اتفاق استثمار جديد بين اتصالات المغرب والحكومة
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 غشت 2019 - 11:55

أعلنت اتصالات المغرب توقيع الاتفاقية السادسة للاستثمار مع الحكومة لتطوير الاتصالات في المملكة، على مدار السنوات الثلاث القادمة (2019 - 2021)، بقيمة 10 ملايير درهم.

وأوضح بلاغ للشركة أن "هذا البرنامج الاستثماري، الذي يندرج في إطار سياسة اتصالات المغرب التطوعية في مجال الاستثمار كمستثمر رائد على المستوى الوطني، يهدف إلى تطوير وتقوية البنية التحتية للاتصالات، ونشر الصبيب العالي والعالي جدا للهاتف النقال والثابت وخلق فرص شغل جديدة في المغرب".

وأشارت اتصالات المغرب إلى أن حجم استثماراتها بلغ، في إطار الاتفاقيات الخمس السابقة، أكثر من 58 مليار درهم، مضيفة أن الاتفاقية الحالية سترفع حجم الاستثمار الإجمالي إلى أكثر من 68 مليار درهم على التراب الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - said الاثنين 26 غشت 2019 - 12:37
je n'ai jamais vu un offre d'emploi chez maroc télecom , les recrutemnts se font sous la table peut être
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