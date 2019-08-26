معاملات "منجم إميضر" تصل إلى 424 مليون درهم

هسبريس من الرباط

حقّقت الشركة المعدنية لإميضر، التابعة لمجموعة مناجم المنضوية تحت لواء الهولدينغ الملكي "المدى"، رقم معاملات مرتفعا خلال الستة الأشهر من السنة الجارية.

وأفادت النتائج المالية للشركة، المنشورة اليوم الاثنين، بأنها حققت رقم معاملات ناهز 424 مليون درهم نهاية يونيو المنصرم، بارتفاع بلغ 23 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وكانت الشركة، التي تستغل منجم إميضر المعروفة بمعدن الفضة، قد حققت في الفصل الأول من سنة 2018 حوالي 344 مليون درهم.

ويُعزى الارتفاع في رقم معاملات الشركة إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة بلغت 35 في المائة، على الرغم من انخفاض سعر الفضة في السوق الدولية.

وأوردت الشركة، المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء، أن النصف الأول من السنة الجارية عرف الانتهاء من بناء مصنع جديد لها مُخصص لمعالجة نفايات المنجم.

ويقع منجم إيمضر على بُعد 150 كيلومترا شرق مدينة ورزازات، وينتج أساساً الفضة التي تستعمل في الصناعات والمجوهرات والأواني الفضية والعملات المعدنية والميداليات.

وتستغل الشركة المعدنية لإيمضر هذا المنجم منذ سنة 1969، وتنتج فيه سبائك فضة نقية بنسبة 99.5 في المائة.

أما الشركة الأم مناجم، والتي تتوفر على عدد من المناجم في المغرب وإفريقيا، فقد سجل رقم معاملاتها خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2.1 مليار درهم مسجلة تراجعاً بـ13 في المائة مقارنة بالفصل الأول من 2018.

والسبب وراء هذا التراجع، حسب النتائج المالية للشركة، هو الانخفاض الكبير لأسعار معادن الكوبالت والزنك والنحاس والفضة في السوق الدولية.

وتزاول مناجم، منذ أكثر من 90 سنة، نشاطاتها المنجمية في إفريقيا، وتنتج أساساً المعادن الثمينة (الفضة، الذهب)، والمعادن الأساسية (النحاس، الزنك، الرصاص)، وكذلك معدني الكوبالت والفليورين، وتوفر عبر 21 وحدة أزيد من 7500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.