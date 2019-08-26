24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يفتح التمويل التعاوني آفاقاً جديدة أمام الشباب العاطل بالمغرب؟
- عقوبات تخريب الحافلات
- زراعة الأعشاب الطبية
- إتلاف الممتلكات العمومية
- جدلية الدولة والمجتمع المدني
منتزه سياحي يقاسي .. فوضى وعشوائية تفقآن عين فيتال بإفران (5.00)
العمل التطوعي في المغرب .. تراجع الوتيرة وغياب الدعم الرسمي (5.00)
جاذبية استقطاب الشركات تضع المغرب في صدارة الدول المغاربية (5.00)
الدكالي يطمئن مرضى الغدة الدرقية ويوصي بتوازن كميات الدواء (5.00)
"أولياء التلاميذ": ظاهرة "الميز" تنتشر بالمدارس الخاصة في المغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاملات "منجم إميضر" تصل إلى 424 مليون درهم
حقّقت الشركة المعدنية لإميضر، التابعة لمجموعة مناجم المنضوية تحت لواء الهولدينغ الملكي "المدى"، رقم معاملات مرتفعا خلال الستة الأشهر من السنة الجارية.
وأفادت النتائج المالية للشركة، المنشورة اليوم الاثنين، بأنها حققت رقم معاملات ناهز 424 مليون درهم نهاية يونيو المنصرم، بارتفاع بلغ 23 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وكانت الشركة، التي تستغل منجم إميضر المعروفة بمعدن الفضة، قد حققت في الفصل الأول من سنة 2018 حوالي 344 مليون درهم.
ويُعزى الارتفاع في رقم معاملات الشركة إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة بلغت 35 في المائة، على الرغم من انخفاض سعر الفضة في السوق الدولية.
وأوردت الشركة، المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء، أن النصف الأول من السنة الجارية عرف الانتهاء من بناء مصنع جديد لها مُخصص لمعالجة نفايات المنجم.
ويقع منجم إيمضر على بُعد 150 كيلومترا شرق مدينة ورزازات، وينتج أساساً الفضة التي تستعمل في الصناعات والمجوهرات والأواني الفضية والعملات المعدنية والميداليات.
وتستغل الشركة المعدنية لإيمضر هذا المنجم منذ سنة 1969، وتنتج فيه سبائك فضة نقية بنسبة 99.5 في المائة.
أما الشركة الأم مناجم، والتي تتوفر على عدد من المناجم في المغرب وإفريقيا، فقد سجل رقم معاملاتها خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2.1 مليار درهم مسجلة تراجعاً بـ13 في المائة مقارنة بالفصل الأول من 2018.
والسبب وراء هذا التراجع، حسب النتائج المالية للشركة، هو الانخفاض الكبير لأسعار معادن الكوبالت والزنك والنحاس والفضة في السوق الدولية.
وتزاول مناجم، منذ أكثر من 90 سنة، نشاطاتها المنجمية في إفريقيا، وتنتج أساساً المعادن الثمينة (الفضة، الذهب)، والمعادن الأساسية (النحاس، الزنك، الرصاص)، وكذلك معدني الكوبالت والفليورين، وتوفر عبر 21 وحدة أزيد من 7500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.