"هواوي" تفوز لثاني مرة بجائزة "أفضل هاتف ذكي"

هسبريس من الرباط

تلقّت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلك"، اليوم الإثنين، جائزة من "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت " (EISA)، وهي مجموعة تضم 55 من أكثر مجلّات الإلكترونيات الاستهلاكية شهرة في العالم. ومنحت الرابطة لقب "أفضل هاتف ذكي في العام 2019-2020" لهاتف P30 Pro، مع العلم أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز بها هواوي في هذه الفئة.

وأشادت "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" بإمكانات هاتف HUAWEI P30 Pro في التصوير في الإضاءة المنخفضة ووصفته بامتلاكه "أحد أفضل الميزات التي يمكنكم الحصول عليها في الهاتف الذكي اليوم"، كما أسقطت الضوء على عدسته ذات الزاوية الواسعة للغاية ووضع تصوير البورتريه وعدسة التليفوتو التي تقرب أكثر بـ5 مرات، والتي وصفتها بأنها "تفوق أي من منافسيها".

وقال لي تشانغزو، نائب رئيس قسم أعمال الهواتف النقالة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "يشرفنا أن نتلقّى جائزة أخرى من الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت، ويسرنا احتفالهم بهاتف HUAWEI P30 Pro"، مضيفا أن "هواوي تلتزم عند تصميم كل جهاز بتقديم تجربة تصوير جديدة ومُطورة للمستهلكين في الهواتف الذكية، والارتقاء بإمكانيات كاميرا الهاتف الذكي عبر استخدام أحدث التقنيات المتطورة".

وأوصت "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" بهاتف HUAWEI P30 Pro ، ليكون الرفيق المثالي للمصورين المحترفين لما يقدمه من خطوة متميزة جديدة في قدرات التصوير الفوتوغرافي في الهواتف النقالة، بعدما ارتقى هاتف HUAWEI P30 Pro لمستوى مذهل في التصوير في الهواتف النقالة، حيث قدم مستشعر هواوي المبتكر سوبر سبكتروم (SuperSpectrum) وعدسة التقريب الفائقة (SuperZoom) وكاميرا هواوي الجديدة التي أطلق عليها "زمن الطيران" (ToF) وتقنية تثبيت الصورة وتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتميز نظام كاميرا لايكا الرباعية بكاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا تقريب "تيليفوتو" بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا "زمن الطيران" ToF من هواوي وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، فيما تتيح عدسة (البيريسكوب) المقربة الجديدة المزيد من إمكانيات التكبير البصرية في هيكل مضغوط وصغير دون فقدان جودة الصورة.

ويتميز الجسم الزجاجي المنحني ثلاثي الأبعاد والأنيق في هاتف HUAWEI P30 Pro وشاشةOLED قطرة الندى مقاس 6.47 بوصة بمقاومتهما للغبار والماء، كما أن الهاتف مدعّم بنظام Kirin 980، وهو أول معالج هاتف نقال في العالم بحجم 7نانومتر، كما يمتاز P30 Pro HUAWEI أيضاً ببطارية رائدة بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة، تكفي حتى يومين من الاستخدام المنتظم للهاتف.

وتعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والإكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

واحتلت هواوي، خلال السنة الجارية، المرتبة الـ47 ضمن قائمة "براندز" لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة الـ79 في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة "فوربس".

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من إيرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم؛ ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في "مختبر ماكس بيريك للابتكار" في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور.

أما جمعية خبراء التصوير والصوت، فهي عبارة عن تعاون بين 55 من أكثر مجلات الأجهزة الاستهلاكية المتخصصة شهرة حول العالم، وتنشر هذه المجلات والمواقع الإلكترونية مراجعات تقنية منتظمة ومستقلة للمنتجات الجديدة، وتشمل مجال الإلكترونيات الاستهلاكية بأكمله، وتمتد المجلات الأعضاء الآن لأبعد من أوروبا وأكثر من 30 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان وهونغ كونغ والهند، وتساهم بخبرتها في واحدة أو أكثر من مجموعات الخبراء الستة التابعة لـ"الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت"، وهي التصوير والهواتف النقالة وجودة الصوت والصوت في المسرح المنزلي وجودة العرض في المسرح والفيديو المنزلي وإلكترونيات السيارة.