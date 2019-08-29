صادرات السيارات والطيران والفلاحة لا تخفض العجز التجاري للمغرب

هسبريس - يوسف لخضر

أشارت إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن ارتفاع الصادرات المغربية في النصف الأول من السنة الجارية لم يؤثر إيجابياً على عجز الميزان التجاري، فقد استمر هذا الأخير في التفاقم نتيجة الارتفاع التصاعدي للواردات.

وتفيد معطيات تقرير الظرفية الاقتصادية لشهر غشت، الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات بالوزارة، بأن ارتفاع الصادرات المغربية، خصوصاً من قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والطيران والسيارات، لم يخفض العجز التجاري.

وفي الفصل الأول من السنة الجارية، تفاقم العجز التجاري للمملكة بـ4.9 في المائة ليبلغ 102.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الواردات بـ3.8 في المائة أكثر من الصادرات التي ارتفعت بـ3.1 في المائة، وبذلك وصل معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 59.1 في المائة مقارنة 59.5 في المائة قبل سنة.

وصدّر المغرب، في نهاية يونيو المنصرم، ما قيمته 148.1 مليار درهم؛ وهي تهم أساساً الفلاحة والصناعة الغذائية والطائرات والسيارات.

وحققت صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية أعلى مستوى لها في الخمس سنوات الماضية، بحيث ارتفعت بـ6.7 في المائة لتصل إلى 34.4 مليار درهم، أي ما يمثل 23.2 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

على مستوى المهن العالمية في المغرب، حققت صادرات السيارات زيادة بـ1.7 في المائة لتصل إلى 40.4 مليار درهم، وعرفت قطاع الطائرات هو الآخر ارتفاعاً بـ12 في المائة لتصل صادراته 8 مليارات درهم.

أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد حققت صادراته 25.3 مليار درهم بنسبة ارتفاع في حدود 1.1 في المائة على مدى سنة واحدة، ويعزى هذا الارتفاع إلى مبيعات حمض الفوسفوريك بـ1.6 مليار درهم.

مقابل هذا الارتفاع، سجلت صادرات قطاع النسيج والجلد تراجعاً بـ1.2 في المائة لتصل إلى 19.1 مليار درهم، ما يمثل 12.9 في المائة من إجمالي صادرات المغرب.

على مستوى الواردات، بلغت نهاية يونيو 250.6 مليار درهم نتيجة ارتفاع مشتريات سلع التجهيز والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية للاستهلاك، وتمثل المنتجات الغذائية ما مجموعه 24.9 مليار درهم.

ويؤكد تقرير الظرفية الشهري أن الوضع الاقتصادي العام للمملكة يبقى إيجابياً أخذاً بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجل في مختلف القطاعات التي ساهمت بشكل جيد في القيمة المضافة الإجمالية، على الرغم من السياق الدولي المحفوف بالشكوك.