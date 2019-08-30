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الرئيسية | مال وأعمال | السلفات الصغرى بالمغرب .. تدعم الفقراء أم تؤزم معيشة الضعفاء؟

السلفات الصغرى بالمغرب .. تدعم الفقراء أم تؤزم معيشة الضعفاء؟

السلفات الصغرى بالمغرب .. تدعم الفقراء أم تؤزم معيشة الضعفاء؟
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 30 غشت 2019 - 10:55

يلجأ قرابة مليون مغربي ومغربية، من الفئات المُعوِزة، سنوياً، إلى السلفات الصغرى التي تمنحها جمعيات خاصة بهدف تأمين مصاريف متنوعة، ونادراً ما تُوجه إلى الاستثمار أو تمويل المقاولات الصغيرة كما يراد منها.

وأصبح سقف السلفات الصغرى، اليوم، في المغرب في حدود 15 مليون سنتيم، عوض 5 ملايين سنتيم فقط في السابق؛ وهو رفع دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، بهدف توفير تمويلات أكبر للمقاولات الصغيرة.

وتبلغ قيمة التمويلات التي تُمنح في إطار السلفات الصغرى سنوياً ما يناهز 6.6 مليارات درهم، حسب إحصائيات سابقة لوزارة الاقتصاد والمالية. وتستفيد الجمعيات والبنوك، بشكل غير مباشر، من عائدات أقساط تسديدها.

هذه السلفات الصغيرة أثارت في أحيان كثيرة انتقادات العديد من الجمعيات؛ فهي تعتبر قروضاً بنسب مرتفعة جداً مقارنة بالقروض البنكية العادية، بحيث تصل فائدتها إلى 33 في المائة، ما يجعل تحقيق ربح باستثمارها أمراً بعيد المنال.

إن هذه المسألة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه السلفات الصغيرة تنجح في محاربة فقر الضعفاء أم أنها تؤزم الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة أكثر فأكثر، خصوصاً أنها توجه لتلبية حاجيات مرتبطة بمناسبات عدة، منها الدخول المدرسي مثلاً.

ويرى منير الغزوي، عضو الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن لجوء الأسر، من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، إلى جمعيات القروض الصغرى "ظاهرة سلبية؛ لأن هذه السلفات أُحدث أساساً لدعم مشاريع مُدرة للدخل وليس للمصاريف الطارئة واليومية".

ويشير الغزوي، في حديث لهسبريس، إلى أن هذا اللجوء المفرط لاستعمال هذه القروض في مصاريف غير دعم المشاريع الصغيرة يُنتج عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر المغربية، بسبب الأقساط الشهرية الملزمة بها، وبالتالي يخلق مشاكل وتوترات داخل الأسر بسبب المتابعات القضائية التي تلجأ إليها بعض جمعيات السلفات الصغرى.

ويقترح الباحث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدائل عدة له لهذا الأمر؛ منها التربية المالية، سواء من لدن الأسرة أو المدرسة أو المجتمع المدني، بهدف تعليم المواطنين، أسراً وشباباً، أساليب تدبير ماليتهم وإعداد خطط للادخار لمواجهة المصاريف المرتبطة بالأعياد والدخول المدرسي.

ويؤكد الغزوي أيضاً على أهمية تزكية النماذج التقليدي للتعاون بين المواطنين؛ منها عملية "دارْت" لمواجهة الصعوبات المالية، ناهيك عن ضرورة إقدام مؤسسات القروض الصغرى على خفض الفائدة التي تفرضها على السلفات التي تمنحها من خلال ابتكار آليات تسيير جديدة وناجعة لخفض تكاليفها.

ويشير عضو الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أن الدولة اليوم مطالَبة بتخفيف عبء مصاريف المناسبات التي تواجهها الأسر المغربية، من خلال تخصيص دعم إضافي لها فيما يخص التمدرس؛ لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشباب ومستقبل البلاد بصفة عامة.

ويتوفر المغرب على مؤسسة تُعنى بالتربية المالية، الجمعية المغربية للثقافة المالية؛ لكنها تتطلب، حسب الغزوي، مضاعفة للجهود لتوفير التكوينات التي تنظمها لفائدة مستفيدين كثر وإقامة شراكات مع المجتمع المدني لتوسيع الاستفادة من أنشطتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد الجمعة 30 غشت 2019 - 11:02
شوف من الخر السلفات الصغرى نسبة فايدة فيها من 10 حتى 15 في المائة سنويا يعني ضعف نسبة فائدة الابناك العادية بالاضافة لو انك اخترت تكون ذكي وتحدد مدة القسط في سنة غادي يحشيولك نسبة الفائدة في مصاريف الملف يعني معندكش فين تهرب
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2 - السوسي الجمعة 30 غشت 2019 - 11:06
الربى لا يرجى منه الخير أبدا .
أعرف شخصا اقترض 10000 درهم و سدد ما مجموعه 19000 + 1000 مصاريف الملف هي ،20000 درهم .
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3 - artif الجمعة 30 غشت 2019 - 11:19
اين هو دعم القروض الصغرى مصيبة اكتر من البنوك نسبة زيادة بها اكتر نجانا الله واياكم من ربا
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4 - med الجمعة 30 غشت 2019 - 11:23
هي سلفات إستهلاكية مقنعة ههههههههههههههه
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5 - said الجمعة 30 غشت 2019 - 11:23
انا من ضحايه هاد السلافات الصغرى انا صبق لي خديت السلف وعشت اسواء ايااام فحييياتي علا قبلو ومزال كنعيش الويلات معاه الواحد يعطي تيساع لهاد المصييبه بشما كان والو محتاج ليه الفؤاد كتير حتى 30 % او اكتر وكيعيشو بنادم فالرعب مع العلم معندهومش الحق فدكشي الدواله ساكته علا هاد القضيه والكن حنا كا مواطنين خصنا نبعدو منو والو محتاجييين ليه
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6 - عبدو عبدالله الجمعة 30 غشت 2019 - 11:24
السلفات الصغرى فخ للفقير يزداد به فقرا ويصبح متَورطا في حين تزداد مقاولات السلف ربحا. حل ترقيعي فاشل يجب معالجة المشكلة من الجدور
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7 - Bankruptcy الجمعة 30 غشت 2019 - 11:27
معظم المغاربة لا يزالون يدفعون ثمن القروضهم الأولى القديمة لسنوات طويلة ويؤخدون قروض جديدة.
لمهم كلشي غارق ورابح هي بنك
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8 - عبده الجمعة 30 غشت 2019 - 11:28
الربا محرم بنص القرآن،لكن الحكومة تجوزه رغم عواقبه الوخيمة على الأسر، فئة تغتني على ظهر الطبقات المقهورة، "وأحل الله البيع وحرم الربا"،المغاربة عليهم تعلم الإدخار ليوم الحاجة، والتضامن عبر "دارت"، والتكافل ومساعدة الفئات الهشة في مثل هكذا مناسبات ،وعدم المنافسة في المظاهر والقناعة، والاجتهاد في العمل وتعليم ذلك الأبناء.
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