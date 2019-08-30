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كُتّاب وآراء
المبيعات ترفع معاملات "موتانديس" في سنة 2019
قالت مجموعة "موتانديس" إنها حققت زيادة في رقم معاملاتها خلال النصف الأول من السنة الجارية، بلغت نسبتها 6.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغ رقم معاملات المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 684 مليون درهم، مقابل 642 مليون درهم في النصف الأول من 2018، مستفيدة من زيادة حجم المبيعات في بيئة تميزت باستقرار الأسعار.
ويمثل رقم المعاملات المسجل ما يقارب 48 في المائة من إجمالي رقم معاملات السنة، مقابل 47 في المائة سنة 2018، و49 في المائة سنة 2017.
وسجلت العلامات الخاصة التابعة للمجموعة أداء جيدا بحصة 20 في المائة من رقم المعاملات، مع مواصلة نموها بشكل سريع مقارنة مع السوق المغربي.
وسجل رقم معاملات مواد التنظيف نموا بنسبة 16 في المائة، منتقلا من 265 مليون درهم في النصف الأول من 2018 إلى 306 ملايين درهم خلال النصف الأول من هذه السنة. ومقابل هذا تراجع رقم معاملات منتجات البحر بواقع 8 في المائة، ليستقر في 212 مليون درهم.