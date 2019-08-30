القطب المالي المغربي ينفتح على مستثمري اليابان

هسبريس من الدار البيضاء

عبر سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، عن استعداد هذه الهيئة، التي تعتبر أول مركز مالي بإفريقيا، لمواكبة ومرافقة القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المغرب وأيضا في إفريقيا.

وأبرز الإبراهيمي، خلال لقاء نظمه القطب المالي للدار البيضاء والوكالة المغربية للطاقة المستدامة لفائدة مقاولات وفاعلين يابانيين على هامش أشغال مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا، أن هناك حضورا قويا للقطاع الخاص المغربي بإفريقيا على صعيد عدة مجالات كالأبناك والاتصالات والتأمينات والصناعة.

وأوضح الإبراهيمي أن اللقاء كان فرصة لتعريف رجال الأعمال اليابانيين بمناخ الاستثمار بالمغرب والفرص الاقتصادية التي يوفرها، وإبراز التقدم الذي حققته المملكة في توطيد القطاع المالي وتعزيز استثماراته على صعيد القارة الإفريقية، وفي تطوير قطاع الطاقات المتجددة، باعتبارهما دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وبهذا الخصوص، أشار المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء إلى اضطلاع مؤسسات مالية مغربية بدور استثماري نشيط في إفريقيا، كمجموعة "سهام" (في 22 بلدا إفريقيا) والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (19 بلدا)، والبنك الشعبي (17 بلدا)، والتجاري وفا بنك (14 بلدا)، مؤكدا أن المغرب يعتبر أول بلد مستثمر في إفريقيا ويرتبط باتفاقات تعاون عديدة مع أكثر من 35 بلدا إفريقيا.

ودعا الإبراهيمي رجال الأعمال اليابانيين إلى الاستفادة من منصة القطب المالي لتعزيز استثماراتهم والاستفادة من الخدمات المهمة التي يوفرها.

وأوضح أنه بفضل الشراكات التي تم عقدها مع العديد من البلدان الإفريقية، يضمن القطب المالي للدار البيضاء لصالح أعضائه إمكانية التوفر على جهات للاتصال محلية من أجل تسهيل أعمالهم في القارة، كما ينظم القطب المالي لقاءات منتظمة تسمح بتقديم فرص الاستثمار واللقاءات الفردية.

من جهته، أشار علي الزروالي، مدير الشراكات والتعاون بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، إلى الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، والتي جعلته يتبوأ مكانة مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة ما يهم الطاقة الشمسية وكذا الريحية.

واستعرض الزروالي التجربة التي راكمتها الوكالة في هذا المجال من خلال إطلاق محطات للطاقة الشمسية، مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم خبرته في هذا المجال مع الدول الإفريقية.

كما تطرق إلى فرص الاستثمار الواعدة في مجال الطاقات المتجددة، وما توفره المملكة من مناخ ودعم للنهوض بهذا القطاع، مشيرا إلى أن إفريقيا مطالبة بتجاوز إشكالات التزود بالطاقة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة. كما أبرز إمكانات التعاون مع الفاعلين اليابانيين في هذا المجال.