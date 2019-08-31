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الرئيسية | مال وأعمال | مذكرة تفاهم تلاقي البنك الشعبي ومجموعة يابانية

مذكرة تفاهم تلاقي البنك الشعبي ومجموعة يابانية

مذكرة تفاهم تلاقي البنك الشعبي ومجموعة يابانية
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 31 غشت 2019 - 08:08

وقع البنك الشعبي المركزي مذكرة تفاهم مع المجموعة البنكية اليابانية "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربورايشن"، على هامش النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا التي تحتضنه يوكوهاما.

وقالت المجموعة إن المذكرة الموقعة تهدف إلى تطوير فرص الأعمال على صعيد القارة السمراء.

وأوضح كمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي المركزي والأنشطة الدولية، أن "مذكرة التفاهم تعكس إرادة مشتركة للطرفين لتقوية تعاونهما في قطاعات استراتيجية في المناطق الجغرافية التي ينشطان فيها، ما يمكن من الإسهام في التنمية المستدامة للأنشطة التجارية والاستثمارية بين اليابان والقارة الإفريقية".

وستمكن مذكرة التفاهم مجموعة البنك الشعبي المركزي وفروعها من مواكبة زبناء المجموعة اليابانية "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربورايشن" في مشاريعهم الاستثمارية والتجارية في المغرب، وجزر موريس، وأيضا في البلدان التي تتوفر على فروع للبنك الشعبي المركزي في إفريقيا جنوب الصحراء.

وستشمل المواكبة حلولا شاملة وتحت الطلب، بدءا من تمويل المشاريع، وإدارة الأموال ومنتجات التمويل التجاري، ثم تطوير الشراكات المحلية.

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