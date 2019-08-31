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الرئيسية | مال وأعمال | انتهاء أثر "حملة المقاطعة" يعيد معاملات "أولماس" إلى إيقاع الارتفاع

انتهاء أثر "حملة المقاطعة" يعيد معاملات "أولماس" إلى إيقاع الارتفاع

انتهاء أثر "حملة المقاطعة" يعيد معاملات "أولماس" إلى إيقاع الارتفاع
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 31 غشت 2019 - 15:00

عاد رقم معاملات شركة "أولماس" للمياه المعدنية، صاحبة علامة "سيدي علي" للمياه المعدنية، إلى الارتفاع بعدما عاشت السنة الماضية على وقع انخفاض كبير في المبيعات جراء حملة المقاطعة التي استهدفها.

وتشير النتائج المالية للشركة إلى أنها حققت رقم معاملات في حدود 763 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 705 ملايين درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 8.2 في المائة.

وفي الربع الثاني من السنة الجارية، بلغ رقم معاملات الشركة 424 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، والتي حققت فيها 304 ملايين درهم، وهو ما يعني ارتفاعاً قدره 39 في المائة.

وقالت الشركة في بيانها الخاص بالنتائج المالية إن ما حققته من ارتفاع "يؤكد أهمية المخطط الإستراتيجي الذي اعتمدته"، والذي تضمن "اعتماد مزيج متوازن من المنتجات، وخفض متوسط أسعار البيع استجابةً لتطلعات المستهلكين".

واستثمرت الشركة خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 88 مليون درهم، مقابل 200 مليون درهم في النصف الأول من 2018. ويعزى هذا الرقم المرتفع إلى إقدام الشركة العام الماضي على تقوية آليات الإنتاج.

وفي الربع الثاني من السنة الجارية، أطلقت الشركة وحدة إنتاج جديد للماء مخصصة لمنتج "باهية"، بمدينة وجدة، وقالت إن هذا "سيمكنها من تقوية تطورها على مستوى هذه الجهة".

وبخصوص المديونية الصافية للشركة، تفيد المعطيات المالية بأنها في حدود 1.15 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية، وقد ارتفعت بـ6.7 في المائة مقارنة مع نهاية السنة الماضية.

وكانت الشركة شملتها حملة مقاطعة، إلى جانب شركتين للمحروقات والحليب، تأثرت بها بشكل كبير، إذ تراجع رقم معاملاتها لسنة 2018 إلى 1.56 مليار درهم مقابل 1.95 مليار درهم سنة 2017.

وليست شركة "أولماس" الوحيدة التي استعادت عافيتها بعد سنة سوداء في تاريخ مبيعاتها، فحتى شركة "سنترال دانون"، المُنتجة للحليب ومشتقاته، سجلت نمواً في مبيعاتها بـ10 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية.

ونجحت الشركة الفرنسية، التي تحوز حصة كبرى من السوق منذ عقود طويلة، في تجاوز آثار حملة المقاطعة بعدما كيفت عرضها بمنتجات ذات أحجام جديدة وبادرت إلى إطلاق حملة تواصلية جديدة لاستعادة ثقة المستهلكين.

ويبدو أن حملة المقاطعة لم تدم أكثر من سنة؛ ففي أبريل من سنة 2018 اندلعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة مستهدفة لعلامات ثلاث شركات، من أجل خفض أسعارها لتكون في متناول المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Sam.. italy السبت 31 غشت 2019 - 15:08
بالجارة تسبانيا ورخم دخلها الفردي ثمانية ليتران افظل بكثير من ما يباع لدينا واصفى ب سبعة دراهم بصرف الاورو ..قارنوا
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6
2 - مغربي السبت 31 غشت 2019 - 15:14
الشعب يتقبل كل زيادة في الأسعار بكل فرح وسرور أتمنى أن ترتفع باقي الأثمنة منتوجات والخدمات كدالك وأتمنى رفع بثلاثة أضعاف ثمن الشقة الاقتصادية.
لأن الشعب يستحق كل ما يحدث له.
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47
3 - عادل السبت 31 غشت 2019 - 15:21
مبروك ألف ألف مبروك لاولماس وسيدي علي وأفريقيا. شعب ضعيف
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28
4 - عماد السبت 31 غشت 2019 - 15:23
مقاطعة غبية ، لا معنى لها ، قاطعو رمي الازمال فالشارع و الحدائق ، قاطعو شراء الاكياس البلاستيكية الملوثة. اما مركات الماء و اليوغورت لمعجبكش شي ثمن او منتوج سير شري من الماركة لي عاجباك و هنينا . و قاطعو تنتاخبو على لي كي عطي مئة درهم . فعلا صدق من قال عقلية القطيع .
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5
5 - bolbol tetuan السبت 31 غشت 2019 - 15:28
على الجميع ان يستمر في المقاطعة للطغط على اللوبيات المحتكرة للاقتصاد الوطني واستهلاك فقط المنتوجات الاسبانية ذات الجودة العالية والثمن المناسب
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2
6 - المقاطعةحل سليم السبت 31 غشت 2019 - 15:33
المقاطعة كانت طريقة ذكية لردع هذه الشركات وإلزامها على مراجعة حساباتها وأرفع القبعة لكل من ساهم من قريب أو بعيد في حملة المقاطعة لأنها تبقى سلاح المواطن العادي .
يا حبذا لو تعاد مرة أخرى للحد من شجع بعض الشركات الأخرى كالكهرباءوبعض شركات الملاحةالجويةوحتى البحرية.
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23
7 - صابر السبت 31 غشت 2019 - 15:34
الشعب يريد انتهاء الاءحتكار و الغش و يريد مقاطعة الفساد و الجريمة و يريد الاءطمءنان و يريد تعليم و تطبيب و حرية و مساوات و عدل ...
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24
8 - mohamed السبت 31 غشت 2019 - 15:35
إنتهت المقاطعة أو لم تنتهي فهذا الخبر لن يغير شيئا فالمقاطعة بلغت ذروتها عند المغاربة وكما يقال (وصلات العضم) لهذا يستحيل عودة مبيعات شركة دانون وماء علي إلى سابق عهدها وإلى ما كانت عليه قبل سريان المقاطعة.
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15
9 - گرسيفي السبت 31 غشت 2019 - 15:39
ما زلت مقاطعا: المسألة مسألة كرامة، مدبروا الشركات تطاولوا كثيرا على حق المستهلك في استهلاك منتوجات بأثمنة مناسبة وجودة مضمونة.
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10 - مسؤول المبيعات و الإشهار السبت 31 غشت 2019 - 15:43
بفضل السياسة ديالنا لتتقوم على الإنصات لمتطلبات زبائن تمكن من استعادة ثقة المغاربة. أما لي مزالين مقاطعين راهم أصلا معدهمش الإمكانيات باش يتقداو المنتجات ديالنا
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11 - عمر السبت 31 غشت 2019 - 15:45
يجب متابعة مقاطعة منتجات اللوبيات الانتهازية حتى يعلموا أن الشعب المغربي ليس ضعيفا !!!
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0
12 - ناشيونال السبت 31 غشت 2019 - 15:45
أنا أتساءل.......
لماذا تم مقاطعة سونترال لوحدها و لم يتم مقاطعة باقي الشركات علما انها تبيع بنفس ثمن سونطرال قبل المقاطعة و استمرت بنفس الثمن رغم المقاطاعة و الى اليوم ؟؟
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13 - ملاحظ السبت 31 غشت 2019 - 15:46
بالنسبة لعلامة سيدي علي. فقد تصرفوا بذكاء بعدما اطلقوا علامة " عين اطلس " ولم يلفت المستهلك انها نفس المياه...بينما دانون فقد فشلوا في استيعاب غضب المستهلك وخصوصا أن جودة الحليب هي محط تساءل ولحد الآن فالباعة يشتكون من قلة نفاد سنترال ...خاصة انه قيل ان الثمن سيخفظ بينما الذي خفظ هو الجودة والسعة وهذا مازاد غضب المستهلك... الحملة عبارة عن قرصة أذن لكل المقاولات حتى تدرك ان زمن التلاعب ذاهب للزوال لان العروض اصبحت غير محدودة ...فهياه وحليب إسبانيا وتركيا والبرتغال... أصبح موجود وفي المتناول ..انشري هسبريس
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14 - wald aba السبت 31 غشت 2019 - 15:46
في إنتظار مقاطعة جديدة مدروسة لكم ولمواد اخرى أصحابها أعيان ويستفيدون من ريع الدولة
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15 - آلهواري السبت 31 غشت 2019 - 15:59
آلمقاطعة فلسفة حياة تتجسد بسلوك مضاد لكل آستغلآل وتسلط . فحتى تدبير آلإستلآك فآتجاه آلبساطة آلإادية قد يعبر عن مقاطعة....... وآلله سوى إلى مالقيت حل آلمقاطعة هي آلشعار
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16 - الشلح السبت 31 غشت 2019 - 16:01
بالنسبة لي شخصيا لا زالت سارية المفعول
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17 - aziz السبت 31 غشت 2019 - 16:02
انا صاحب محل بقالة والله العظيم ما تباع سيدهوم غلي هاد الصيف 10% فقط اما اولماس تباعت شوية رغم انها ناقصة في الجودة تباعت حيت ما عندهاش المنافس . اقول لهم هذه رقصة المدبوح انتم وسنطرال تعانون .
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18 - مصطفى 1975 السبت 31 غشت 2019 - 16:02
من استجاب لنا ورد إلينا اعتبار وتفاعل مع متطلباتنا. فنحن معه وسنقتني منتوجاته. شركة حليب دانون سنطرال فعلا كانت عند حسن ظننا فاستجابت للشعب وخفضت ثمن الحليب الى الثمن الذي طالب به المقاطعون. وكسبت تقة الشعب وتراجع الاخير عن المقاطعة. فكل التقدير والإحترام لمن يقدر ويستمع ويتفاعل مع هموم المواطنين. شكرا سنطرال
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