زيادة ملياري درهم بمعاملات الفوسفاط في 6 أشهر

هسبريس من الرباط

حقق المجمع الشريف للفوسفاط رقم معاملات في حدود 27.5 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 25.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويتجلى من البيانات المالية للشركة أن رقع المعاملات حقق زيادةً بقرابة 2 مليار درهم.

وفي الربع الثاني من السنة الجارية، بلغ رقم المعاملات 15 مليار درهم مقابل 16.8 مليارات درهم في الربع الثاني من سنة 2018. وعزا المجمع هذا الانخفاض الطفيف إلى "ظروف السوق التي بدت أقل ملاءمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".

وقالت المجموعة، الرائدة عالمياً في سوق الأسمدة، إنها واصلت جهودها الاستثمارية من أجل التنمية الصناعية بنفقات بلغت 3.6 مليارات درهم في الربع الثاني من السنة الجارية، مقارنة بـ2.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.