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الرئيسية | مال وأعمال | حملة "فابر كاستل" تشجّع المغاربة على الإبداع

حملة "فابر كاستل" تشجّع المغاربة على الإبداع

حملة "فابر كاستل" تشجّع المغاربة على الإبداع
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 09:20

أطلقت الشركة الألمانية "فابر كاستل"، المتخصصة في صناعة الأدوات المكتبية ومواد الرسم، حملة في المغرب للتشجيع على الإبداع.

وتركز الشركة في حملتها على موضوع النجاح للجميع وفي جميع المجالات، "السؤال هو معرفة ما هو النجاح في أعين المغاربة وفتح النقاش حول مختلف التجليات التي يمكن أن يكون عليها".

وتؤكد "فابر كاستل" على أن "النجاح لا يتعلق فقط بالعمل الجاد والحصول على نقاط جيدة، بل أيضاً بالتعبير عن إبداعك وأن تعيش طموحاتك".

وتظهر كبسولة أنجزتها الشركة بروفايلات مختلفة من الأطفال يسكنهم الإبداع لكنهم واجهوا أفكاراً نمطيةً ونجحوا فيما بعد في تحقيق أحلامهم بفضل المثابرة والإيمان بقدراتهم والثقة في النفس.

وفي نظر "فابر كاستل"، يتعين على كل شخص تطوير مواهبه، وقبل كل شيء أن يؤمن بنفسه وبقدراته على تحقيق الأحلام، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون محيط الأطفال مشجعاً على تطوير المواهب وربط الطاقة بشغفهم.

كل ما سبق يسمح للأطفال بتوسيع نطاق احتمالات نجاحهم في المستقبل، وتؤكد "فابر كاستل" على أن "الحصول على نقاط جيدة خلال المسار الأكاديمي أمر جيد لكنه ليس ضرورياً لبناء مسار مهني ناجح".

من أجل ذلك، تنظم "فابر كاستل" كل سنة ورشات في المدارس من أجل تعزيز الإبداع، كما تقدم أيضاً منتجاتها لفائدة مختلف الأعمار من المراهقين إلى الكبار والمهنيين والفنانين الهاويين والمحترفين.

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