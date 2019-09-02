مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة تمكن بائعي المركبات من أداء واجبات التسجيل بطريقة الكترونية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي في سياق تفعيل استراتيجية الرقمنة وتحسين الخدمات الضريبية على الأنترنت.

وأضاف المصدر أنه يمكن الولوج لهذه الخدمة مباشرة عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، بينما تضمّ شهادات الدفع مرجعا يمكّن من التأكد من صحتها وحقيقة المعلومات الواردة فيها بواسطة خدمة "مراقبة الشهادات" المتوفرة عبر البوابة الالكترونية للمديرية.