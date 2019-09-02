24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عبد الرحمان الداخل .. "صقر قريش" يستحوذ على قلوب الإسبانيين (5.00)

  2. جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب (5.00)

  3. تحذير إسباني من "تونة سامّة" مهربة إلى المغرب (5.00)

  4. دراسة: إصلاح التعليم يساهم في المساواة والنّموّ الاقتصادي بالمغرب (5.00)

  5. قوة الصين تعقّد الإستراتيجية العسكرية الأمريكية في القارة الآسيوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات

مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات

مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:19

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة تمكن بائعي المركبات من أداء واجبات التسجيل بطريقة الكترونية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي في سياق تفعيل استراتيجية الرقمنة وتحسين الخدمات الضريبية على الأنترنت.

وأضاف المصدر أنه يمكن الولوج لهذه الخدمة مباشرة عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، بينما تضمّ شهادات الدفع مرجعا يمكّن من التأكد من صحتها وحقيقة المعلومات الواردة فيها بواسطة خدمة "مراقبة الشهادات" المتوفرة عبر البوابة الالكترونية للمديرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.