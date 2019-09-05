المغرب ينادي بـ"صدمة تمويل" لأجل تنمية إفريقيا

هسبريس - و.م.ع

دعا الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، في كيب تاون بجنوب إفريقيا، إلى "صدمة تمويل" من أجل تنمية القارة الإفريقية.

وأوضح الجزولي، في كلمة خلال الدورة الـ28 للمنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، أن هناك حاجة إلى حركة واسعة من الاستثمار والإنتاج لإرساء قاعدة صناعية حقيقية، تكون قادرة على خلق فرص الشغل وتحويل المواد الأولية في عين المكان.

واعتبر الوزير المنتدب أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستمكن إفريقيا من التموقع كأكبر منطقة تبادل حر متكاملة في العالم بعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أنه يرتقب من هذه المنطقة أن تنشط التجارة البين إفريقية، وأن ترسي دينامية جديدة بين بلدان القارة.

ويجمع هذا المنتدى أكثر من 1000 من القادة القادمين من عالمي السياسة والاقتصاد، والوسط الجامعي، والمجتمع المدني، من أجل مناقشة السبل الكفيلة بخلق الظروف الضرورية للاستثمارات السوسيو-اقتصادية بهدف الاستفادة أكثر من مؤهلات إفريقيا.

ويناقش هذا اللقاء، الذي ينظم تحت شعار: ''صياغة نمو شامل ومستقبل مشترك في الثورة الصناعية الرابعة"، أربعة مواضيع هي الابتكار والتنمية المستدامة، والرقمنة والحكامة.