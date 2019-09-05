24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "الإجهاض وزواج الفاتحة" .. "توابل ساخنة" تلهب قضية هاجر الريسوني (5.00)

  2. هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)

  3. البنوك الإسلامية تمول العقارات بـ6.3 مليارات درهم (5.00)

  4. التعليم العمومي والخصوصي (5.00)

  5. تجار يستنكرون الصمت أمام "السيبة" ببني ملال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب ينادي بـ"صدمة تمويل" لأجل تنمية إفريقيا

المغرب ينادي بـ"صدمة تمويل" لأجل تنمية إفريقيا

المغرب ينادي بـ"صدمة تمويل" لأجل تنمية إفريقيا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 05 شتنبر 2019 - 04:58

دعا الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، في كيب تاون بجنوب إفريقيا، إلى "صدمة تمويل" من أجل تنمية القارة الإفريقية.

وأوضح الجزولي، في كلمة خلال الدورة الـ28 للمنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، أن هناك حاجة إلى حركة واسعة من الاستثمار والإنتاج لإرساء قاعدة صناعية حقيقية، تكون قادرة على خلق فرص الشغل وتحويل المواد الأولية في عين المكان.

واعتبر الوزير المنتدب أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستمكن إفريقيا من التموقع كأكبر منطقة تبادل حر متكاملة في العالم بعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أنه يرتقب من هذه المنطقة أن تنشط التجارة البين إفريقية، وأن ترسي دينامية جديدة بين بلدان القارة.

ويجمع هذا المنتدى أكثر من 1000 من القادة القادمين من عالمي السياسة والاقتصاد، والوسط الجامعي، والمجتمع المدني، من أجل مناقشة السبل الكفيلة بخلق الظروف الضرورية للاستثمارات السوسيو-اقتصادية بهدف الاستفادة أكثر من مؤهلات إفريقيا.

ويناقش هذا اللقاء، الذي ينظم تحت شعار: ''صياغة نمو شامل ومستقبل مشترك في الثورة الصناعية الرابعة"، أربعة مواضيع هي الابتكار والتنمية المستدامة، والرقمنة والحكامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.