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كُتّاب وآراء
خمسة فنادق فاخرة تعزز العرض السياحي للمغرب
قالت مجلة "فوربس" إن خمسة من أصل 40 فندقاً فاخراً سيفتتح في مختلف دول العالم سنة 2020 توجد في المغرب. وأوردت المجلة في مقال لها أن هذه الفنادق موزعة على مدن طنجة والرباط وتطوان وأكادير.
أول فندق ذكرته المجلة هو فندق "الهوارة" بمدينة طنجة، وهو عبارة عن منتجع فاخر يقع على الواجهة البحرية جنوب المدينة، وسيضم 150 غرفة، وجناحاً، وفيلا، وملعباً للغولف، وهو مصمم من طرف "Graham Marsh".
أما الفندق الثاني المرتقب فهو "Fairmont Taghazout Bay" بأكادير، وسيضم 155 غرفة فسيحة مطلة على البحر، و52 فيلا تحمل علامة فيرمونت، ومن المقرر أن يشرع في تسويقها نهاية السنة الجارية، وهي بمثابة أول الفيلات الفاخرة على شاطئ البحر بالمغرب.
الفندق الثالث المرتقب، حسب "فوربس"، سيكون في الرباط، وهو فندق "ريتز كارلتون"، الذي سيكون وسط دار السلام و440 هكتاراً من غابات البلوط، وسيضم المركب الفندقي خمسة مطاعم وصالات تقدم تقاليد مغربية.
وسيكون الفندق الرابع بمدينة تطوان، من العلامة السابقة نفسها، "ريتز كارلتون تامودا باي"، سيوفر مكاناً في خليج تامودة يمزج بين التصميم المحلي والجمال الطبيعي على البحر، وسيوفر وسائل الراحة الفاخرة من خلال نادي الشاطئ وملعب الغولف والإقامة الراقية.
الفندق الخامس يحمل اسم "St. Regis Tamuda Bay" بتطوان، وسيضم 100 غرفة وجناح توفر إطلالات على البحر، إضافة إلى مطعم متخصص ومطعم متكامل الخدمات وحانة مستوحاة من حانة "كينغ كول" بنيويورك.
ويراهن المغرب على توسيع عرضه السياحي من أجل جلب سياح كثر، لكن تعثر عدد من المحطات السياحية المدرجة ضمن "مخطط المغرب الأزرق" حال دون تحقيق نسب ملء كبير في أغلب المدن السياحية.
وما تزال مدينة مراكش تسجل المرتبة الأولى في استقطاب السياح على طول السنة، سواء المغاربة أو الأجانب، إضافة إلى مدن الشمال التي تجذب سياحاً كثرا ما بين يوليوز وأكتوبر من كل سنة.
ورغم ذلك، ما تزال أرقام السياحة في المغرب ضعيفة؛ إذ استقبل المغرب خلال السنة الماضية ما يقارب 12 مليون سائح، ضمنهم المغاربة المقيمون في الخارج، وعددهم يقارب مليونيْن، الذين يعودون إلى أرض الوطن خلال العطل.
وتشمل قائمة "فوربس" للفنادق الفخمة المرتقب افتتاحها سنة 2020 مدنا بدول عدة، من عمان إلى نيويورك ورأس الخيمة ودبي وأنانتارا وطوكيو وبالي، وهي فنادق من الطراز الرفيع، تستقطب عشاق السياحة الفاخرة في مختلف دول العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
إذا مرض السياح لا قدر الله. أين سيعالجون؟
في إسبانيا مثلا، إقامة سياحية توفر شققا مجهزة بجودة عالية ومسبح كبير و تتواجد قرب المراكز التجارية بملغ 70€ لليلة، غير اللي مبعاش.