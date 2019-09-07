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الرئيسية | مال وأعمال | بيع السيارات الجديدة يواصل التراجع في المملكة

بيع السيارات الجديدة يواصل التراجع في المملكة

بيع السيارات الجديدة يواصل التراجع في المملكة
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 07 شتنبر 2019 - 17:15

واصلت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب تسجيل الانخفاض منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية الشهر الماضي، في وقت بات العديد من المغاربة يُفضلون اقتناء السيارات المستعملة بعيداً عن الوُسطاء.

وتفيد أرقام جمعية مستوردي السيارات في المغرب بأن مبيعات السيارات السياحية الجديدة حققت 93 ألف سيارة، مسجلةً انخفاضاً بـ13 في المائة في نهاية غشت المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ورغم أن أشهر فصل الصيف معروفة لدى باعة السيارات الجديدة في المغرب بكونها ضعيفة الإقبال، إلا أن استمرار الانخفاض منذ بداية السنة بشكل لافت يطرح عددا من الأسئلة.

ولازالت "داسيا" تستحوذ على النسبة الكبيرة من السوق بحوالي 33 في المائة، متبوعة بـ"رونو" بحوالي 13 في المائة، ثم "فولسفاكن" بما يناهز 7 في المائة، ثم "هيونداي" بـ6.50 في المائة.

لكن "داسيا" سجلت نسبة تراجع في مبيعاتها بلغت 11.39 في المائة؛ أما "رونو" فوصلت نسبة انخفاض مبيعاتها إلى 13 في المائة، و"فولسفاكن" بـ9 في المائة، مع نهاية غشت المنصرم.

ومقابل الانخفاض الذي سجلته السيارات الأولى في حصة السوق، حققت "هيونداي" ارتفاعاً بحوالي 30 في المائة، و"ستروين" بـ2.67 في المائة، و"أوبل" بحوالي 99 في المائة.

ولا يتوقع عدد من المشتغلين في هذا القطاع أن تسجل الأشهر المقبلة إقبالاً على السيارات الجديدة، إلا حين يتم البدء في الترويج لتخفيضات السنة الجديدة، والتي تنجح نسبياً في استقطاب الزبناء.

ويُرجح عدد من المهنيين في القطاع أن عدداً من الأسباب تقف وراء هذا التراجع، من بينها تنظيم معرض السيارات Auto Expo بداية السنة الماضية؛ لكنه يبقى مبرراً تقليدياً يقدمه مهنيو القطاع في كل مرة.

وما يميز السنة الجارية في سوق السيارات هو لجوء عدد من وكلاء علامات السيارات الجديدة في المغرب إلى وقف العمل بصيغ القروض المجانية، ناهيك عن عدم تجديد أساطيل السيارات من قبل البعض الآخر.

في المقابل، بات الكثيرون يُفضلون اللجوء إلى السيارات المستعملة دون المرور عبر الوسطاء، وهو ما يتجلى في انتعاش خدمات مواقع البيع عبر الإنترنيت المتخصصة في نشر إعلانات الأفراد الراغبين في بيع سياراتهم المستعملة.

وأثر الانخفاض في مبيعات سوق السيارات الجديدة في المغرب على النتائج المالية لعدد من الشركات، من بينها مجموعة "أوطوهول"، المتخصصة في تسويق السيارات المستوردة من الخارج، إذ اكتفى رقم معاملتها في النصف الأول من السنة الجارية في تحقيق حوالي 2.11 مليار درهم.

ويمثل الرقم سالف الذكر تراجعاً يمثل 12 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع أساساً لدى "أوطوهول"، التي تحوز حصة مهمة في سوق السيارات، إلى انخفاض النشاط في الربع الثاني من السنة الجارية بحوالي 24 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Hassan Sima السبت 07 شتنبر 2019 - 17:29
الطونوبيلات هـما لعند أمريگا الصح والعمل بمعنى الگلمة وهـنا رونج روفر أملاهـا خايف عليهـا من ضوضان ولا من بست إوا صافي سلگناهـا أنا بنسبا ليا سيارة لمنستعملهـاش في الظروف الصعيبة بناقس منهـا أما دابا الثمن طالع وغي البلاستيك عجينة
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3
2 - موظف السبت 07 شتنبر 2019 - 17:31
انا كموظف بسيط أجلت حلم امتلاك بيت وسيارة إلى أن يشاء الله
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11
3 - أستاذ الاجتماعيات السبت 07 شتنبر 2019 - 17:34
إرحمو الطبقة المتوسطة، و لا تجهزوا على مكتسباتها، و توقفوا عن إستهدافها و تفقيرها و محاربتها بحكومة عميلة لئيمة و بتأجيج مشاعر الحقد من طرف الطبقات المسحوقة.. حينها يمكننا إقتناء المنازل و السيارات.
الطبقة المتوسطة بين مطرقة الدولة و سندان مجتمع متخلف حقود.
أنا عن نفسي، أعمل منذ سنوات طوال، و لا أمتلك منزلا و لا سيارة، لأنني لا يمكنني ذلك.
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9
4 - التازي السبت 07 شتنبر 2019 - 17:45
السيارات في المغرب غالية جدا ، ثلاث مرات أسعار أوربا و الولايات المتحدة .
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8
5 - جعفر السبت 07 شتنبر 2019 - 17:55
ما لا يعفرفه الكثيرون أن سيارات دسيا التي تركب في طنجة و تصدر لإسبانيا تباع هنالك ب 5 مليون أو أكثر بقليل نفس السيارة تباع في المغرب بأكثر من 10 مليون
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10
6 - حسن كناني السبت 07 شتنبر 2019 - 17:58
اظن تراجع المبيعات راجع الى كون ...الاسعار اصبحت غالية....والبنزين... والكازوال...باسعار تفوق بعض الدول
والجودة ناقصة.. والناس اصبحت تفضل السفر بالقطار
ومن بعد كراء سيارة في المدينة التي يحل بها...وفي الايام العادية ربما عمله قريب يمشي راجلا...او استعمال اطرام بالنسبة لا الدارالبيضاء والرباط والحافلات الجديدة بالرباط سهلت الامور...
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2
7 - abdou السبت 07 شتنبر 2019 - 17:58
تراجع اقتناء السيارات الجديدة وكذا تراجع إقتناء العقارات ما هو إلا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن واندثار الطبقة المتوسطة التي كانت هي المحرك الرئيسي للإقتصاد. المستقبل لا يبشر بالخير ما دام البلد يسيره الفاشلون.
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9
8 - عزيزي فرح السبت 07 شتنبر 2019 - 18:03
لا اعرف لماذا ثمن السيارات في المغرب مرتفع حتى المستوردة منها فرضوا عليها قيود التعشير الذي هو ايضا مرتفع براكا عليا غير بيكالتي .
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9 - afiko السبت 07 شتنبر 2019 - 18:06
AVITO هههههههههههههههه دار فيهم خبلة
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4
10 - السبب هو الدولة السبت 07 شتنبر 2019 - 18:09
السيارة الجديدة في المغرب تباع للمغاربة ب 3 أضعاف ثمنها مقارنة مع الجارة الاوروبية رغم أنها يقال 'مصنعة بالمغرب' ( مثلا سيارة رونو سانديرو جديدة تباع بالمغرب ب 12 مليون سنتيم و نفسها تباع في إسبانيا ب 5000 اورو اي 5 مليون سنتيم على اكبر تقدير) . السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا غالبا تكون أقوى و أفضل لذالك تجد البائعين و السماسرية يستعملون كلمات (واش بلاد و لا خروج برا)... و إ ذا كان الجواب 'بلاد' ينزل ثمنها تلقائيا إلى الأرض. الدولة المغربية قررت أن لا تسمح للمواطن المغربي بالعيش الكريم خلال حياته و طلبت منه نصف ثمن أي شيء يشتريه سواء كان شقة، أرض او سيارة او بيت... و ذلك عبر اتوات و مكوس تستخلصها أبناك الدولة و مؤسياستها الضريبية و تأميناتها و دركها و شرطتها و مكاتب تسجيلاتها ووووو. إذا لا استغربوا ضعف مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب لان من يجيب على هذا السؤال هو الدولة الجشعة و ليس المواطن المغتصب في بلاده.
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6
11 - Mohamed السبت 07 شتنبر 2019 - 18:23
كيفاش مبغيتو يكون السوق مروج وعباد الله عندها الدخل ضعيف ومثقل بالكرديات وزيد العلة د الصيف والدخول المدرسي وغلاء المعيشة وزيد وزيد
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5
12 - Watani السبت 07 شتنبر 2019 - 18:23
الحل هو تنزيل الأسعار لانه حيأتي يوم والنسبة سوف تصل إلى 75%
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3
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