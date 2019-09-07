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الرئيسية | مال وأعمال | عطل في "كابل بحري" يتسبب في بطء الإنترنيت

عطل في "كابل بحري" يتسبب في بطء الإنترنيت

عطل في "كابل بحري" يتسبب في بطء الإنترنيت
هسبريس من الرباط
السبت 07 شتنبر 2019 - 15:23

سارعت شركة "اتصالات المغرب" إلى مباشرة أشغال إصلاح أحد الكابلات البحرية في عرض المحيط الأطلسي، خاص بنقل البيانات عبر شبكة الإنترنيت، والذي تسبب عطل فيه في حدوث بعض الاضطرابات في خدمة الإنترنت.

وقالت الشركة إنها قامت بتحويل خدمات الربط الشبكي ونقل المعطيات صوب باقي الخطوط البحرية الأخرى، في وقت باشرت شركة بحرية عالمية متخصصة في مجال وضع وصيانة الحبال البحرية رفع الحبل البحري للألياف البصرية لاتصالات المغرب المتضرر، وإصلاح الأماكن المتضررة.

وأضافت اتصالات المغرب أنها قامت بتعبئة جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك سفينة الكابلات المتخصصة، لاستعادة الوضع في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الكابلات البحرية تؤمن 80 في المائة من نشاط نقل البيانات لشبكة الإنترنيت في جميع مناطق العالم.

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