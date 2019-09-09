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إحصائيات أنقرَة ترصد زيادة في السياح المغاربة المتّجهين إلى تركيا

إحصائيات أنقرَة ترصد زيادة في السياح المغاربة المتّجهين إلى تركيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:00

زار حوالي 120 ألف مغربي ومغربية دولة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، واحتلوا بذلك المرتبة الثالثة من حيث عدد السياح القادمين إليها من القارة الإفريقية.

وأفادت مُعطيات نشرتها وزارة السياحة والثقافة التركية بأن الجزائريين يحتلون المرتبة الأولى من حيث السياح الأفارقة، إذ بلغ عددهم في الفترة نفسها 160 ألفا. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الليبيين بـ136 ألف سائح.

ويُفسر إقبال المغاربة على تركيا بكونها وجهة سياحية متاحة بدون تأشيرة؛ إضافة إلى الرحلات الجوية المباشرة المتعددة التي توفرها عدد من الشركات انطلاقاً من المملكة، وتنظيم عدد من وكالات الأسفار رحلات منظمة إلى هذه الوجهة.

ويُلاحظ أن عدد السياح المغاربة المتوجهين إلى تركيا ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ففي سنة 2018 زارها حوالي 87 ألف مغربي في الأشهر السبعة الأولى، وقبلها في سنة 2017 كان العدد في الفترة نفسها لا يتجاوز 54 ألف مغربي.

وتكشف المعطيات الإحصائية أن تركيا استقبلت 24 مليون سائح أجنبي في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، محققةً بذلك ارتفاعاً قدره 14.1 في المائة على أساس سنوي؛ ويتوقع أن تتجاوز نهاية السنة حاجز الأربعين مليون سائح، بعدما حققت السنة الماضية 39 مليون.

ونجحت العاصمة إسطنبول في احتلال المرتبة الأولى في استقطاب السياح الأجانب، بما يناهز 8.4 ملايين، بحصة تناهز 34 في المائة، تليها أنتاليا بـ7.85 مليون سائح، بحصة تقارب 31 في المائة. وتأتي إديرن في المرتبة الثالثة في استقطاب الزوار الأجانب، تليها موغلا ثم أرتفين.

ويعتبر الروس والألمان والبلغاريين أكثر السياح زيارة إلى تركيا، إذ بلغ عددهم في الأشهر السبع الأولى على التوالي 3.7 ملايين و2.6 ملايين و1.4 ملايين سائح؛ أما المرتبة الرابعة والخامسة فكانت من نصب كل من المملكة المتحدة وإيران.

وتُشكل تركيا خياراً رئيسياً للمغاربة الراغبين في قضاء العطلة خارج البلاد بحثاً عن خدمات سياحية في المتناول، إلى جانب إسبانيا التي تستقطب مغاربة كثرا يتجاوز عددهم المليون سنوياً، رغم أن الوجهة تحتاج تأشيرةً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - marroqui الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:13
et si on avait dépensé cet argent au Maroc est ce cela n'aurait pas été plus judicieux
pensé au développement de notre pays
acheter marocain, consommer marocain
les dirhams depensés au maroc font rouler l'economie et font vivre beaucoups de familles
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2 - محمد ايت علي امريكا الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:17
واكيد سيرتفع اكتر في السنين القادم .
للاسف وكريس الجمعية المغربية الامريكيه كثير من الجالية المغربية التي زارة الاهل والاحباب كانت تتشكى من الغلاء الفاحش والفوضى الكبيرة في القطاع السياحي وعدم الامن وقلت الاحترام.
فعلا تجربة سلبية للعديد مما يجعلهم يفكرون في قضاء عطلهم في بلد آخر غير المغرب.
وزارة الحالية اوالمسوولين قصروا في خدمتهم
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3 - Achraf الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:19
المغاربة اصبحوا يهربون لتركيا واسبانيا وذلك راجع للاثمنة المحفزة والخدمات دات المستوى العالي. كما ان عدد السياح الاجانب في المغرب بدأ ينخفض لعدة أسباب مثل الاثمنة المرتفعة، خدمات دون المستوى، النصب على السياح بالإضافة إلى سوء البنيات التحتية وانعدام المرافق العامة.

الفساد سيقود البلاد إلى الكساد الاقتصادي والاجتماعي
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4 - رعد العملاق الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:20
وبالطبع سيزداد العدد لان الناس ترتاح من حيث المكان والزمان والاثمنة مقننة ومناسبة ولاوجود للنصب والتسول...وسيادة القانون عكس اجمل بلاد الكون حيث الجشع والطمع والنصب والسرقة ولاوجود للدراويش بل الكل ينتظر الفرصة عملا بمقولة الله يجيب الغفلة مابين البايع والشاري
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