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كُتّاب وآراء
"الوفاء" يستثمر 50 مليون درهم للتأمين الاقتصادي
أعلن الرئيس المدير العام لتأمين الوفاء، علي هراج، تخصيص استثمار مالي بقيمة 50 مليون درهم لإطلاق مشروع "التأمين الاقتصادي"، الذي يضم مجموعة من الخدمات التأمينية الموجهة إلى زبناء الشركة بمجموع التراب الوطني، والتي سيشرع في تسويقها ابتداء من شهر أكتوبر القادم.
وقال علي هراج، في ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بمدينة الدار البيضاء، إن المرحلة الأولى من مشروع "التأمين الاقتصادي" تشمل 6 منتجات تأمينية، بتسعيرة اقتصادية تبتدئ من 60 درهما في السنة.
وأوضح الرئيس المدير العام لتأمين الوفاء أن هذه المنتجات تهدف إلى حماية الأبناء والآباء في حالة وفاة المُؤمِّن، والمساهمة في المصاريف الطبية في حالة الخضوع للاستشفاء، وتغطية مصاريف ما أتلفته الحرائق والأضرار المرتبطة بالتسربات المائية، في ما يخص المحلات التجارية ومحلات السكنى.
وأشار المتحدث في اللقاء الصحافي ذاته إلى أن التسعيرة المطبقة على هذه الخدمات الجديدة تظل في المتناول، ولا تأخذ بعين الاعتبار عمر المستفيد منها أو طبيعة الخطر.
ويؤكد مسؤولو تأمين الوفاء أنهم حرصوا على تسهيل مسألة الانخراط والحصول على التعويضات، مضيفين ألا وجود لأي إجراءات شكلية أو استبيان طبي أو دراسة مسبقة عند الاشتراك، مع الحرص على تسليم التعويضات بسرعة من دون الحاجة إلى أي فترة انتظار.
ولا يتضمن ملف التعويض، يوضح المسؤولون، سوى وثيقة واحدة، مع إمكانية الحصول على التعويض من جميع شبابيك المؤسسات الشريكة، ومن ضمنها جميع النقط التابعة لمصرف بريد بنك.
وأشار المسؤولون إلى أن منتجات التأمين الاقتصادي ستكون متوفرة في 4500 وكالة تابعة للمؤسسات الشريكة، ما سيتيح توزيعا على نطاق واسع وبأقل كلفة.