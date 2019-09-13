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كُتّاب وآراء
غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة
تسعى المصارف التشاركية إلى رفع مستوى التمويلات الموجهة لاقتناء العقارات، في ظل هيمنة القطاع البنكي التقليدي على الغالبية الساحقة من حصة سوق التمويلات العقارية بالمغرب.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن التمويلات التي حصل عليها المغاربة عبر البنوك التشاركية لاقتناء العقارات بلغت حوالي 6.3 مليارات درهم في نهاية يوليوز المنصرم.
واعتبر حميد خلود، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية، أن هناك مجموعة من العوامل تقف وراء تباطؤ نمو التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات من طرف زبناء المصارف الإسلامية.
وقال مدير المركز المغربي للمالية التشاركية في تصريح لهسبريس: "هناك مجموعة من المشاكل التي تحول دون توسع الحصص السوقية للتمويلات التشاركية العقارية، وهي مرتبطة في شق منها بطريقة التواصل المتبعة من طرف هذه المؤسسات المصرفية، وطريقة استهدافها للشرائح الاجتماعية الراغبة في الحصول على العقار بهذا النوع من التمويل".
وأضاف خلود: "هناك مسألة أخرى ترتبط بضرورة إقدام المصارف التشاركية على خفض كلفة التمويل، علما أنها تماثل تقريبا التمويلات المصرفية التقليدية، من أجل جذب أكبر عدد من الزبناء، وبالتالي توسيع حصصها السوقية في هذا المجال".
وكان البنك المركزي كشف حصيلة هذه البنوك، التي تمثلت في فتح 52 ألف حساب بنكي عبر 95 وكالة بمختلف مدن المغرب. أما الودائع فناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بحوالي 3.6 مليارات درهم.
وتوقع المحللون المتخصصون في المالية التشاركية تسجيل بعض الانتعاش في التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات في المغرب خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مباشرة بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالتأمين التكافلي، المرتبطة عضويا بالتمويلات الإسلامية العقارية.
وتراهن الحكومة على دخول قطاع التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات بشكل تدريجي، مع الإشارة إلى أن رخص التأمين لم تجلب سوى اهتمام ثلاث شركات، وهي الملكية المغربية الوطنية للتأمين، وتأمين الوفاء وأتلانتا. لكن لضمان نجاح تجربة المغرب في التمويلات التشاركية فإن ذلك يمر عبر تشجيع كل العوامل والأسباب التي ستساهم في ذلك، ومن ضمنها تفعيل التأمين التكافلي على السيارات والعقار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
You might as well send money to that Nigerian prince who keeps sending you email scams one after another.
نحن في زمن الاقتصاد المفتوح و حتى علامة حلال ستستغل الى اقصى حدود اوجود الكثير من الاغبياء اكبد من اجل الارباح و ليس الخسارة
اما ما يسمى بالابناك الاسلامية او التشاركية مجرد ضحك على الذقون ومحاولة استغباء عقول بعض بسطاء الناس،
الابناك التشاركية اكثر شجعا من الابناك التقليدية..
العملية مربحة و ناجعة للاقتناء السكن
اما يالوظيفة والاجر المحدود فقط تحكم علي نفسك بالسجن المالي المؤبد
ولكن هل هدا الربح الخيالي الدي اضافه البنك لتمليك الشقة للمشتري حلال؟
لا نستغرب ان راينا بنوك يسمونها ربيوية تحدث بنوك يسمونها اسلامية لجلب الزبناء لو لم تكن هده الطريقة هي فقط لاستدراج السدج.
وهل اذا علمت ان مصدر المال هو قرض ربوي فهل سترفض الاشتغال ام انك ستقبل بالوضع وهل الدولة عندما تقوم بالاقتراض من البنوك الدولة الاجنبية اموالهم حرام ولا يجب الاقتراض ونعيش في الجوع والعطش هل الربا حقا شرحها هو ما يتداول اليوم اما الربا لها شرح اخر.