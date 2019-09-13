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الرئيسية | مال وأعمال | غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة

غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة

غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:00

تسعى المصارف التشاركية إلى رفع مستوى التمويلات الموجهة لاقتناء العقارات، في ظل هيمنة القطاع البنكي التقليدي على الغالبية الساحقة من حصة سوق التمويلات العقارية بالمغرب.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن التمويلات التي حصل عليها المغاربة عبر البنوك التشاركية لاقتناء العقارات بلغت حوالي 6.3 مليارات درهم في نهاية يوليوز المنصرم.

واعتبر حميد خلود، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية، أن هناك مجموعة من العوامل تقف وراء تباطؤ نمو التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات من طرف زبناء المصارف الإسلامية.

وقال مدير المركز المغربي للمالية التشاركية في تصريح لهسبريس: "هناك مجموعة من المشاكل التي تحول دون توسع الحصص السوقية للتمويلات التشاركية العقارية، وهي مرتبطة في شق منها بطريقة التواصل المتبعة من طرف هذه المؤسسات المصرفية، وطريقة استهدافها للشرائح الاجتماعية الراغبة في الحصول على العقار بهذا النوع من التمويل".

وأضاف خلود: "هناك مسألة أخرى ترتبط بضرورة إقدام المصارف التشاركية على خفض كلفة التمويل، علما أنها تماثل تقريبا التمويلات المصرفية التقليدية، من أجل جذب أكبر عدد من الزبناء، وبالتالي توسيع حصصها السوقية في هذا المجال".

وكان البنك المركزي كشف حصيلة هذه البنوك، التي تمثلت في فتح 52 ألف حساب بنكي عبر 95 وكالة بمختلف مدن المغرب. أما الودائع فناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بحوالي 3.6 مليارات درهم.

وتوقع المحللون المتخصصون في المالية التشاركية تسجيل بعض الانتعاش في التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات في المغرب خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مباشرة بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالتأمين التكافلي، المرتبطة عضويا بالتمويلات الإسلامية العقارية.

وتراهن الحكومة على دخول قطاع التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات بشكل تدريجي، مع الإشارة إلى أن رخص التأمين لم تجلب سوى اهتمام ثلاث شركات، وهي الملكية المغربية الوطنية للتأمين، وتأمين الوفاء وأتلانتا. لكن لضمان نجاح تجربة المغرب في التمويلات التشاركية فإن ذلك يمر عبر تشجيع كل العوامل والأسباب التي ستساهم في ذلك، ومن ضمنها تفعيل التأمين التكافلي على السيارات والعقار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Amale الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:08
This is the biggest scam ever imported to Morocco from the backward Middle Eastern autocratic tyrannies.

You might as well send money to that Nigerian prince who keeps sending you email scams one after another.
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2 - Moghtareb الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:16
Salam tout le monde je veux savoir est-ce que halal ou non d acheter une maison avec ces banques merci
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3 - مغربي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:17
ليس في القنافذ املس و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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4 - ....... الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:18
هذا يسمى النصب تحت عباءة الدين ثمن البيع ضعف ثمن الشراء و يقولون اسلامية لا حول و لا قوة الا بالله
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5 - الملاحظ الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:19
رجاء إخواني.....نريد معرفة طريقة تعامل هذا النوع من البنوك مع الزبناء فيما يخص اقتناء السكن.....و خصوصا الإخوة الذين سبق لهم الاستفادة في هذا الباب......مع الشكر الموصول....
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6 - منتضر الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:24
ليس هناك أي مستجد بالنسبة لي كان من المفترض على ما يسمى بالبنوك التشاركية ما دامت لديها رؤوس أموال كافية ان تقتني اراض تنطبق عليها قانون التعمير وكذلك اقتناء شقق موجهة لمختلف الفئات الاجتماعية مراعية بذالك نسبة الدخل وطرحها للبيع عبر اعلانات اشهارية عبر قنوات خاصة وعامة مع أرباح في حدود المعقول دون وجود أطراف متعددة حينها سيكون تقدم في هذا المجال. (اما سير شوف الشقة لبغيتي ورجع عندنا فلا اظن ان هناك أي فرق)
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7 - عبده الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:25
الأبناك التشاركية هم أصحاب السبت ؟؟؟...
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8 - عزيز الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:30
ولاد عبد الواحد كلهم واحد الخبار في راسكم
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9 - youssef الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:37
Cette personne n'est pas habilitée à parler des banques participatives.aucune relation...toutes ses informations sont fausses. Merci de vérifier avant de poster une information!!!!
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10 - Massin الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:37
هل يعلم السلفيون ان في عهد الرسول ص لم تكن هناك سيارات و لا عمارات و بالتالي ما عليهم سوى بالابل و الخيل للتنقل و السكن في الخيام او بيوت مبنية بالطين و مسقفة بسعف النخيل.
نحن في زمن الاقتصاد المفتوح و حتى علامة حلال ستستغل الى اقصى حدود اوجود الكثير من الاغبياء اكبد من اجل الارباح و ليس الخسارة
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11 - marque déposée الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:38
حضارة اسلامية,زعيم اسلامي,حزب اسلامي,وبنك اسلامي,الاسلام ولا ماركة لربح الاموال والنصب والكذب على الهروي.اغلب المغاربة مسلمون هي بالشفوي
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12 - Gala الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:43
الحلال يباع غاليا، لماذا؟ لأن الانتهازيين يغتنمون الفرص لأكل أموال الناس بالباطل. في هذه الحالة وإذا كان أحدهم مضطرا لشراء سكن فليتعامل مع بنك تقليدي
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13 - البيضاوي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:47
الابناك كلها تبحث عن الأرباح بطريقة او اخرى.
اما ما يسمى بالابناك الاسلامية او التشاركية مجرد ضحك على الذقون ومحاولة استغباء عقول بعض بسطاء الناس،
الابناك التشاركية اكثر شجعا من الابناك التقليدية..
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14 - عادل الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:49
انتظرت أكثر من 18 سنة لاقتناء منزلي حتى انطلقت المعاملات الإسلامية عبر المصارف التشاركية كونها تتعامل بدون ربى استخرت الله و توكلت و اقتنيت مسكني و تم ذلك بدون عقبات كون هذا القرض قرض بيع و شراء ليس قرض سلف الذي يرتكز على الفائدة
العملية مربحة و ناجعة للاقتناء السكن
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15 - احمد الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:51
افضل طريقة لاقتناء عقار هو ممارسة التجارة.

اما يالوظيفة والاجر المحدود فقط تحكم علي نفسك بالسجن المالي المؤبد
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16 - هيشام الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:52
اختي و زوجها كانا يريدان اخذ قرض اسلامي لشراء شقة ثمنها 66 مليون سنتيم..لرد القرض عليهم ان يؤدوا تقريبا 130 مليون سنتيم..عندما سمع أبي الخبر قال لهم هذا هو عين الربا..اذهبوا الى البنك التقليدي..و هذا ما فعلوه..استلفوا المبلغ من البنك الشعبي..لا أدري ان كنت او كنتم موافقين على هذا القرار ام لا..
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17 - يوسف الجمعة 13 شتنبر 2019 - 12:57
ليست هناك تمويلات عقارية اسلامية بل هي تحايل على عباد الله. فهدا البنك الدي يسمونه اسلامي، والاسلام منه براء، يشتري الشقة من البائع ويعيد بيعها الى المشتري بهامش ربح خيالي، ثم يقسم ثمن البيع على شهور مدة التسديد ويقولون انهم لا يطبقون نسبة الفائدة لانها ربى.
ولكن هل هدا الربح الخيالي الدي اضافه البنك لتمليك الشقة للمشتري حلال؟
لا نستغرب ان راينا بنوك يسمونها ربيوية تحدث بنوك يسمونها اسلامية لجلب الزبناء لو لم تكن هده الطريقة هي فقط لاستدراج السدج.
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18 - AYMAN الجمعة 13 شتنبر 2019 - 13:02
أنا كشاب مقاول لدية مشروع جيد اذا ما نجح سوف يوظف 1000 شخص ولكن احتاج الى مال إقترضت من البنك وظفت 1500 شخص اغلبهم تزوج وفتح بيت واعلى اسرته واخوته.ورايت الفرحة في وجوه الكثير منهم.السؤال فهل هؤولاء كلهم اموالهم حرام؟؟او انكم ستقولون نحن لا نعلم مصدر الاموال نحن نشتغل بعرق الجبين وناخذ اجرة تعبنا فلك النار ولن الجنة؟
وهل اذا علمت ان مصدر المال هو قرض ربوي فهل سترفض الاشتغال ام انك ستقبل بالوضع وهل الدولة عندما تقوم بالاقتراض من البنوك الدولة الاجنبية اموالهم حرام ولا يجب الاقتراض ونعيش في الجوع والعطش هل الربا حقا شرحها هو ما يتداول اليوم اما الربا لها شرح اخر.
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19 - ali الجمعة 13 شتنبر 2019 - 13:03
في بنك ما يناا عليه حلال يربحون اكتر من البنوك العادية . افهم اتسطة
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20 - العرايشي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 13:03
استعمال واستغلال والعب بالكلام يؤدي الى الافلاس ولعم الجميع ان هؤلاء اكبر ربى وربوية وكفى من خداع الناس .كلش عاق بالمسلمين
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