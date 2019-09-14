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الرئيسية | مال وأعمال | "الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية

"الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية

"الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية
هسبريس من الرباط
السبت 14 شتنبر 2019 - 07:02

أفادت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) بأنها تمتلك سياسة استباقية من حيث الحكامة والشفافية، "ويعد تفويض إدارة جزء من صناديق التقاعد التي يتم جمعها بواسطة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) خطوة أساسية في الاستراتيجية التي تتبعها المجموعة لتنويع وتنشيط جزء من أصول النظام، وفقًا لقرارات السلطات الحكومية المختصة".

جاء ذلك في بلاغ للمجموعة ردّا على مقالات صحافية تناولت مشروع تفويض تسيير جزء من صناديق المعاشات التقاعدية بواسطة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).

وأوضح البلاغ أن إدارة صندوق الإيداع والتدبير (المسؤولة عن تسيير RCAR) أطلقت طلب عروض عمومي لتفويض تسيير جزء من الحافظة المالية لـ RCAR لشركات خاصة، على أن تظل دائما تحت إشراف إدارة صندوق الإيداع والتدبير، في جميع الجوانب التقنية، الإدارية والمالية".

هذا الانفتاح، وفق البلاغ ذاته، "لا يدعو أبدا للتشكيك في جودة الإدارة الحالية للصندوق، التي سجلت متوسط أرباح صافيا بلغ 7.4% على مدى السنوات الخمس الماضية".

كما أن إدارة "CDG" حصلت على درجة "ممتاز" من طرف تصنيف "فيتش" العالمي، "وذلك بفضل جودتها الإدارية المثالية وقوة عملياتها ودقة إدارتها للمخاطر"، وفق تعبير البلاغ ذاته.

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