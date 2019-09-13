"فينيا" تخصص 550 مليون درهم لتمويل المقاولات

هسبريس من الرباط

وقّع كل من علي بنسودة، المدير العام المتصرف لـ"فينيا"، وسمير حدجيوي، نائب المدير العام للبنك العقاري والسياحي المسؤول عن البنك العقاري وبنك المقاولات، اتفاقية قرض لفائدة المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بمبلغ قدره 550 مليون درهم.

بلاغ صادر عن الجهتين الموقعتين على الاتفاقية أورد أن خط الائتمان سيمكن البنك العقاري والسياحي من تمويل مشاريع الاستثمار والاحتياجات من السيولة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي رقم معاملاتها يقل عن 175 مليون درهم، والتي تمارس في جميع القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوقيع يمثل مساهمة جديدة رائدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بواسطة فرعها فينيا، من أجل تنمية المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأشار البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، إلى أن هذا التوقيع يأتي بعد التعاقد على خط إعادة التمويل بمبلغ قدره 1,2 مليار درهم (100 مليون أورو)، بتاريخ 27 يونيو المنصرم، مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وأبرزت الوثيقة أن هذا التوقيع يؤكد مرة أخرى دور صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة موثوق بها ومكانة "فينيا" المتميزة في السوق في إطار مهمتها المتمثلة في المصلحة العامة، بالجمع بين التمويل وإعادة التمويل والتمويل المشترك، وفقًا لمخططها الإستراتيجي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الخط الجديد من الائتمان سيكون فرصة لـ للبنك العقاري والسياحي لتعزيز عملها بغية تحسين الإدماج المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، القلب النابض للاقتصاد المغربي، مع التزام قوي لتمويل المقترضين لأول مرة.

وكشف البلاغ أن جزءا من خط الائتمان سيخصص لمشاريع الفعالية الطاقية والطاقات المتجددة، بتعزيز دور القرض العقاري والسياحي كبنك مواطن مسؤول عن حماية البيئة.

يذكر أن هذه العملية تعد هي الثانية من نوعها، بعد تلك التي أجريت في 2014 في إطار عقد قرض لفائدة البنك العقاري والسياحي بملغ قدره 330 مليون درهم.

للإشارة، فإن حفل توقيع الاتفاقية حضره كل من عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ولطفي السقاط، الرئيس المدير العام لـCIH Ban.