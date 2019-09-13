مكتب السكك يطلق عروضا بمناسبة الموسم الجديد

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) أنه قام، بمناسبة الدخول الجديد، بإعادة بلورة عروضه الخاصة بنقل المسافرين "لتتلاءم بشكل أحسن مع حاجيات حركية مختلف فئات الزبناء من خلال اعتماد نظام تعريفي مرن وتقديم منتوجات جديدة لسفر أكثر سهولة وبأسعار جد مغرية".

وبخصوص البطاقات، أفاد بلاغ صادر عن المكتب بأنه تم توفير بطاقة "شباب" الجديدة، الموجهة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، "وتوفر لهم هذه البطاقة تخفيضات بنسبة 15% على جميع الأسفار وعلى متن جميع القطارات طوال السنة".

وبخصوص بطاقاتي الانخراط "البراق ديما" و"البراق فيفتي"، فستتيحان للزبناء توفيرا ملحوظا في مصاريف التنقل عبر قطارات "البراق"، فبطاقة "البراق ديما" صالحة لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة، وهي موجهة للزبناء المنتظمين وتتيح لهم القيام بعدة رحلات عبر قطارات البراق المباشرة التي تربط بين الدار البيضاء-الرباط والدار البيضاء-القنيطرة أو الدار البيضاء – طنجة والرباط –طنجة والقنيطرة–طنجة.

بينما بطاقة "البراق فيفتي" صالحة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة، لرحلات بين الدار البيضاء – طنجة والرباط –طنجة، والقنيطرة–طنجة، "وهي موجهة للزبناء الذين يتنقلون بشكل متكرر وتمنحهم تخفيضا بنسبة 50٪ على التسعيرة شبه المرنة أو المرنة المعروضة وقت الاقتناء".

بالإضافة إلى إمكانية الولوج إلى القطارات المكوكية السريعة وقطارات الخط التي تربط بين محاور بطاقة الانخراط، "تمكن بطاقات "البراق ديما" و"البراق فيفتي" من الاستفادة من مجانية مرآب السيارات كيفما كانت مدة الانخراط وكذا من جميع وسائل الراحة والخدمات المقدمة بالمحطات وعلى متن قطارات البراق"، يورد البلاغ عينه.

وللزبائن الذين يتنقلون بشكل يومي، يقدم المكتب مجموعة من صيغ الانخراط "نافيط" تتناسب مع كافة متطلباتهم وصالحة لمدة شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، "وهذه الصيغ تخول لهم توفيرا ملحوظا في مصاريف التنقل يصل إلى 60٪، حيث عمد المكتب إلى إدخال مرونة إضافية في هذا الصنف من المنتوج من خلال تقديم صيغة جديدة "بطاقة نافيط الأسبوعية" صالحة لأسفار خلال 7 أيام، موجهة للزبناء الذين يترددون لفترة محددة تمكنهم من الاستفادة من جميع مزايا بطاقة الانخراط "نافيط" مع توفير أكثر من 35٪ من مصروف تنقلاتهم الأسبوعية.

وكشف البلاغ أنه تمت برمجة قطارات "البراق" بوتيرة قطار على رأس كل ساعة، من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 9 مساء، "مع ربح في مدة السفر وأسعار في متناول الجميع: الدار البيضاء - طنجة في ظرف ساعتين و10 دقائق ابتداء من 99 درهمًا، والرباط - طنجة في ظرف ساعة و20 دقيقة ابتداء من 89 درهمًا، والقنيطرة - طنجة في ظرف 50 دقيقة ابتداء من 79 درهمًا".

ولمواكبة ارتفاع حاجيات تنقل القرب للمسافرين "تم تعزيز الرحلات بوتيرة قطار على رأس كل 15 دقيقة خلال أوقات الذروة من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 10 مساء"، بينما على محور الدار البيضاء-الميناء -الرباط-أكدال "تمت برمجة 62 قطارا مكوكيا سريعا يمكن من ربط المدينتين في مدة سفر جد تنافسية لا تتعدى 55 دقيقة فقط".

أما محطة تمارة فيتم ربطها بالرباط والدار البيضاء-الميناء عبر 44 قطارا مكوكيا سريعا في اليوم، "كما أنه للاستجابة للطلب المتنامي على قطارات الأطلس نتيجة الربح في مدة السفر وتحسين جودة الخدمات، تمت برمجة 36 قطار الأطلس بين فاس والدار البيضاء من الساعة 5 صباحًا إلى الساعة 10 مساء، منها 22 قطارًا يربط بين مراكش والدار البيضاء بوتيرة قطار على رأس كل ساعة بين الساعة 12 زوالا والساعة 5 مساء".

وبخصوص محور الشرق، أورد البلاغ أنه تم الحفاظ على القطارات المباشرة التي تم إطلاقها خلال فصل الصيف انطلاقا من وجدة والناظور نحو الدار البيضاء من خلال توفير 3 رحلات يوميًة في كل اتجاه بأسعار ترويجية تبلغ 99 درهما فقط بالدرجة الثانية، و149 درهما بالدرجة الأولى لرحلة كاملة، انطلاقا من طنجة ونحو المنطقة الشمالية، كما تمت برمجة 7 قطارات في كل اتجاه انطلاقا من طنجة، منها 4 نحو فاس و3 نحو القنيطرة، تمكن من مراسلة سلسة بين قطارات الأطلس نحو المنطقة الجنوبية والشرقية.

كما يقدم المكتب عرض "يالا" بسعر49 درهما فقط على متن قطارات "الأطلس" على محاور كل من مراكش-الدار البيضاء - الرباط - فاس وطنجة - فاس - وجدة - الناظور.

وبفضل برمجة مراسلة جديدة بين القطارات وحافلات شركة "سوبراتور" التابعة لمجموعته، يهدف المكتب إلى تكييف عرضه مع متطلبات المسافرين بهذه المنطقة، "إذ سيشرع ابتداء من 16 شتنبر 2019 في ضمان استمرارية السفر بين خريبكة وواد زم عبر حافلات حديثة ومجهزة بجميع وسائل الأمن والراحة".

وللمزيد من المعلومات حول هذه العروض، يدعو المكتب زبناءه الكرام للاستعلام عبر قنوات الاتصال بمركز خدمة الزبناء 2255، أو بمراكز الاستقبال بالمحطات وعبر المنشورات والملصقات حول المواقيت، وكذا من خلال زيارة الصفحات الرسمية للمكتب على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي www.oncf.ma و www.oncf-voyages.ma.